10 تصريحات نارية لمحمد صلاح بعد مباراة ليفربول وليدز

"طلب من والدته الحضور".. صلاح يجيب: هل ستكون مباراته الأخيرة مع ليفربول

"الهلال السعودي مهتم به".. صحفي بريطاني يكشف تطورًا محتملاً بمستقبل محمد

لم يتقبل محمد صلاح فكرة بقائه على مقاعد البدلاء أمام ليدز يونايتد، خاصة وأنها جاءت للمرة الثالثة على التوالي، وكأنه أصبح خارج الحسابات فجأة رغم مكانته وتاريخه مع الفريق.

وانفجر النجم المصري غضبا بعد المباراة، معبرا عن استيائه الشديد من تجاهل ليفربول لما قدمه بقميص النادي طوال 8 سنوات، في رسالة واضحة بأنه لم يعد يقبل هذا الوضع.

تصريحات نارية من محمد صلاح

- أعتقد أنها المرة الثالثة التي أجلس فيها على مقاعد البدلاء، والأولى في مسيرتي.

- أشعر بخيبة أمل شديدة، لقد قدمت الكثير لهذا النادي.

- لا أعرف لماذا أجلس على مقاعد البدلاء.

- علاقتي بالمدرب جيدة، لكن فجأة انقطعت.

- يبدو أن أحدهم لا يريدني في النادي، ولا أقبل الوضع.

- طلبت من والدتي حضور مباراة برايتون المقبلة.

- في أنفيلد سأقول وداعا للجماهير، فأنا ذاهب إلى بطولة أفريقيا.

- هذا الوضع غير مقبول بالنسبة لي، لا أعرف لماذا يحدث معي دائما.

- أشعر الآن وكأنني أُهمل، لقد بذلت الكثير من أجل هذا النادي، وأريد الاحترام.

- أي نادٍ سيحمي لاعبيه، لا أعرف لماذا أنا في هذا الوضع.