كنز في قلب القدس.. عملة ذهبية نادرة تكشف أسرار ملكة مصر القديمة

كتب- محمود الهواري:

عثرت هيئة الآثار الإسرائيلية خلال أعمال الحفر في موقف سيارات بمنتزه مدينة داوود الوطني في القدس على عملة ذهبية نادرة تعود إلى ما بين عامي 241 و246 قبل الميلاد.

ووجدت العملة على يد حفار شاب كان ينخل التربة، واصفا لحظة الاكتشاف بأنها "لحظة لا تنسى"، إذ اعتبر في البداية أن ما رآه مجرد بريق بسيط، قبل أن يدرك أنها قطعة ذهبية ثمينة.

العملة مصنوعة من الذهب الخالص بنسبة 99.3%، وتحمل على جانب "الرأس" صورة الملكة برنيكي الثانية مرتدية تاجا وحجابا وقلادة، وهي رموز تقليدية للملكات الهلنستيات.

أما جانب "الذيل" فيزينه قرن وفرت النجمتان المحيطتان به ونقش يوناني مكتوب عليه "للملكة برنيكي"، دلالة على الرخاء والخصوبة.

وكانت برنيكي الثانية (269–221 قبل الميلاد) شخصية تاريخية مثيرة، إذ رفضت تزويجها من الأمير المقدوني ديمتريوس، ورتبت لاحقا على قتله، ثم تزوجت من بطليموس الثالث ملك مصر.

وتشتهر أسطورة خصلة شعرها التي تحولت إلى كوكبة في السماء تحمل اسم “شعر برنيكي” (Coma Berenices).

ويؤكد الخبراء أن هذه العملة نادرة جدا، إذ لم يُعثر على أكثر من عشرين نسخة منها حول العالم، وتعد هذه العملة الوحيدة التي اكتشفت خارج مصر.

وفقا لروبرت كول وحاييم جيتلر من هيئة الآثار الإسرائيلية، تُظهر العملة برنيكي ربما كحاكمة مستقلة، مما يجعلها واحدة من أقدم العملات التي تحمل صورة ملكة بطلمية أثناء حياتها.

مديرو التنقيب يفتاح شاليف وإفرات بوخر أوضحوا أن الاكتشاف يعيد النظر في تاريخ القدس بعد عام 586 قبل الميلاد، إذ كانت المدينة تعتبر فقيرة، بينما تشير العملة إلى تعاف وبناء علاقات مع القوى الكبرى في ذلك الوقت.