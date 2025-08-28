آبل تعلن عن موعد مؤتمرها السنوي للإعلان عن آيفون الجديد

وكالات

أعلنت شركة آبل أن مؤتمرها السنوي للكشف عن أحدث أجهزتها سيُعقد يوم الثلاثاء 9 سبتمبر المقبل في مقرها الرئيسي "آبل بارك" في كوبرتينو، كاليفورنيا، وسيتم بثه في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة بحضور ممثلي وسائل الإعلام.

تتضمن التوقعات إطلاق سلسلة آيفون 17 التي تشمل نسخة جديدة وفائقة النحافة باسم آيفون 17 آير إلى جانب طرازات آيفون 17 وآيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس. من المتوقع أن تعمل جميع هذه الأجهزة بمعالجات A19 أو A19 Pro وتدعم تقنية ProMotion لمعدل تحديث مرتفع للشاشة. أما آيفون 17 آير، فإنه يُتوقع أن يكون أنحف نسخة أطلقتها آبل حتى الآن، بشاشة قياسها 6.6 إنش واستخدام مودم Apple C1 وكاميرا خلفية أحادية.

لا يقتصر الحدث على الهواتف، إذ يُتوقع أيضاً طرح الجيل الحادي عشر من ساعة Apple Watch Series 11 والإصدار الثالث من Apple Watch Ultra والإصدار الجديد من Apple Watch SE، وهو ما سيشكل أول تحديث شامل لسلسلة ساعات آبل منذ ثلاث سنوات. كما تشير التوقعات إلى الكشف عن AirPods Pro 3 بتصميم محسّن ونسخة جديدة من HomePod mini وجهاز Apple TV 4K محدث.

وفي مجال البرمجيات، يتوقع أن تكشف الشركة خلال الحدث عن مواعيد الإطلاق الرسمية لأنظمة التشغيل الجديدة مثل iOS 26 وiPadOS 26 وmacOS Tahoe إلى جانب باقي أنظمة الشركة. وسيتم بث اللقاء مباشرة عبر الموقع الرسمي لآبل وقناتها على يوتيوب وتطبيق Apple TV.