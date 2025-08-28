إعلان

آبل تعلن عن موعد مؤتمرها السنوي للإعلان عن آيفون الجديد

03:53 م الخميس 28 أغسطس 2025

آبل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت شركة آبل أن مؤتمرها السنوي للكشف عن أحدث أجهزتها سيُعقد يوم الثلاثاء 9 سبتمبر المقبل في مقرها الرئيسي "آبل بارك" في كوبرتينو، كاليفورنيا، وسيتم بثه في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة بحضور ممثلي وسائل الإعلام.

تتضمن التوقعات إطلاق سلسلة آيفون 17 التي تشمل نسخة جديدة وفائقة النحافة باسم آيفون 17 آير إلى جانب طرازات آيفون 17 وآيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس. من المتوقع أن تعمل جميع هذه الأجهزة بمعالجات A19 أو A19 Pro وتدعم تقنية ProMotion لمعدل تحديث مرتفع للشاشة. أما آيفون 17 آير، فإنه يُتوقع أن يكون أنحف نسخة أطلقتها آبل حتى الآن، بشاشة قياسها 6.6 إنش واستخدام مودم Apple C1 وكاميرا خلفية أحادية.

لا يقتصر الحدث على الهواتف، إذ يُتوقع أيضاً طرح الجيل الحادي عشر من ساعة Apple Watch Series 11 والإصدار الثالث من Apple Watch Ultra والإصدار الجديد من Apple Watch SE، وهو ما سيشكل أول تحديث شامل لسلسلة ساعات آبل منذ ثلاث سنوات. كما تشير التوقعات إلى الكشف عن AirPods Pro 3 بتصميم محسّن ونسخة جديدة من HomePod mini وجهاز Apple TV 4K محدث.

وفي مجال البرمجيات، يتوقع أن تكشف الشركة خلال الحدث عن مواعيد الإطلاق الرسمية لأنظمة التشغيل الجديدة مثل iOS 26 وiPadOS 26 وmacOS Tahoe إلى جانب باقي أنظمة الشركة. وسيتم بث اللقاء مباشرة عبر الموقع الرسمي لآبل وقناتها على يوتيوب وتطبيق Apple TV.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة آبل أن آيفون كوبرتينو كاليفورنيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرش بها في مقابر الإمام الشافعي.. القبض على سائق تعدى على أجنبية بالقاهرة
بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة