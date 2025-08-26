إعلان

صخرة على شكل "خوذة" تكشف أسرارا جديدة عن سطح المريخ "صور"

12:31 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025
    صخرة على شكل خوذة
وكالات

تمكنت مركبة بيرسيفيرانس التابعة لوكالة ناسا من رصد صخرة غريبة الشكل على سطح المريخ، تبدو مثل خوذة معركة متآكلة، في إضافة جديدة لمعرض الأشكال الغريبة التي يكتشفها العلماء على الكوكب الأحمر.

,التقطت مركبة بيرسيفيرانس الصخرة بواسطة جهاز Mastcam-Z في 5 أغسطس 2025، وتتميز بقمة مدببة ونسيج عقيدي منقوش يشبه الدرع القديم الذي قد صُنع قبل قرون.

وعلى الأرض، يمكن أن تتكون مثل هذه الأنسجة العقيدية عبر التجوية الكيميائية أو الترسيب المعدني أو العمليات البركانية، إذ تعد هذه الصخرة أحدث اكتشاف بعد أن عثرت المركبة على صخور مشابهة في مارس 2025.

وصرح ديفيد أجل، المتحدث باسم فريق بيرسيفيرانس في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا لموقع Space.com، أن الصخرة تتكون بالكامل تقريبا من كريات تُعرف باسم "هورنفيليا"، مشيرا إلى أن ما يميزها ليس شكلها الشبيه بالخوذة فقط، بل تكوينها الداخلي الفريد من الكريات.

ويعتقد العلماء أن هذه الكريات قد تكون نتجت عن مرور المياه الجوفية عبر مسام الصخور الرسوبية، لكنهم ما زالوا يحاولون فهم الآلية الدقيقة لتشكلها.

وتتيح أداة Mastcam-Z للعلماء التقاط صور مجسمة عالية الدقة ورصد ميزات غير عادية من مسافة بعيدة، مثل صخرة "الخوذة" المغطاة بالكريات.

وكشفت مركبة بيرسيفيرانس عن مجموعة متنامية من الأشكال الغريبة على سطح المريخ، من نيازك تشبه الكعك إلى أحجار تشبه الأفوكادو، وهي أمثلة على ظاهرة الباريدوليا، حيث يميل الدماغ البشري إلى التعرف على أنماط مألوفة في بيانات بصرية عشوائية.

حتى الآن، تظل صخرة الخوذة لقطة آسرة لتاريخ المريخ، إذ تساعد خصائصها الفريدة العلماء على تجميع تفاصيل التاريخ البيئي للكوكب الأحمر، وتوضح كيف ساهمت الرياح والمياه والعمليات الداخلية في تشكيل المشهد الطبيعي على مدى مليارات السنين.

صخرة على شكل خوذة المريخ
