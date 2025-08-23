يمكن استخدامها ككاميرا مراقبة.. ما هي المكنسة الروبوتية من سامسونج؟

(د ب أ)

كشفت شركة سامسونج النقاب عن المكنسة الروبوتية Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra الجديدة، التي لا تتيح التنظيف الجاف والرطب فحسب، بل يمكن أيضا استخدامها ككاميرا مراقبة جوالة بفضل تجهيزها بكاميرا.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنه يمكن التحكم في المكنسة الروبوتية عبر تطبيق SmartThings من سامسونج، مشيرة إلى أنه يمكنه إخطار المستخدم بالأحداث غير العادية. وطالما أن الأبواب مفتوحة ولا يوجد درج يُعيق الطريق، تستطيع المكنسة الروبوتية مراقبة المنزل بأكمله والقيام بدوريات أثناء غياب المستخدم.

اتصال مشفر

ويتم تشفير الاتصال بين المستخدم والمكنسة الروبوتية وحمايته بواسطة سلسلة “Knox Matrix Trust Chain”؛ حيث تتم الإشارة في الوقت الحقيقي إلى ما إذا كان أمان المكنسة الروبوتية قد تعرض للاختراق.

وتدعم المكنسة الروبوتية Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra الجديدة المزودة بممسحات دوارة خاصية التعرف على الأشياء بالذكاء الاصطناعي لمنع الاصطدامات، كما أنها مزودة بقاعدة أساسية، والتي تتيح إمكانية تطهير المكنسة بواسطة البخار الساخن لمنع انبعاث الروائح الكريهة.