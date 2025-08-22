إعلان

دون إنترنت.. هواوي تحدث Petal Maps البديل الصيني لخرائط جوجل

11:50 م الجمعة 22 أغسطس 2025

Huawei-Petal-Maps

وكالات

أصدرت شركة هواوي أحدث تحديث لتطبيق Petal Maps، البديل الصيني لتطبيق خرائط جوجل، مضيفًا ميزة جديدة تسمح باستخدام اتجاهات التنقل دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وتتيح شركة هواوي، إحدى أبرز الشركات في سوق الهواتف الذكية على مستوى العالم، الميزة اعتبارا من الإصدار 5.3.0.302، ويمكن تفعيلها بعد تنزيل خرائط المنطقة المطلوبة عبر حزمة الموارد غير المتصلة بالإنترنت، ثم تفعيل وظيفة التنقل دون اتصال والبدء بالرحلة.

ويضيف التحديث إمكانية استخدام تحديد المواقع غير الدقيق، حيث يعرض التطبيق دائرة ديناميكية بنصف قطر حوالي 5 كيلومترات كموقع المستخدم، في خطوة تهدف لتعزيز الخصوصية، مشابهة للميزة المتوفرة في أندرويد.

وأصبح التطبيق في الصين يدعم خدمات السفر في تونغتشنغ، مما يتيح حجز التذاكر للمعالم السياحية الشهيرة مباشرة داخل Petal Maps، دون الحاجة لتثبيت تطبيقات إضافية أو التحويل لمواقع ويب خارجية.

هواوي تحدث Petal Maps تطبيق Petal Maps دون إنترنت البديل الصيني لتطبيق خرائط جوجل شركة هواوي
