صور وأسعار ومواصفات هاتف Galaxy A17 الجديد من سامسونج

كتب- محمود الهواري:

تستعد شركة سامسونج، إحدى الشركات العالمية الرائدة في صناعة الهواتف المحمولة، لإطلاق هاتفها الجديد Galaxy A17 5G في مصر والمملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس 2025.

مواصفات هاتف Galaxy A17 5G

ويأتي هاتف Galaxy A17 5G بمواصفات قوية تتفوق على سعره، ليكون الهاتف المقرر إطلاقه قريبا الخيار الأفضل لأصحاب الفئة المتوسطة.

ويحمل الهاتف شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة بدقة FHD+ تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ما يمنح المستخدم تجربة مشاهدة وتصفح سلسة.

ومن ناحية الأداء، يعمل الجهاز بمعالج Exynos 1330، ومن المتوقع أن يتوافر بخيارات متعددة من الذاكرة العشوائية (RAM) تبدأ من 4 و6 و8 جيجابايت، مع سعة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت، مع إمكانية إضافة بطاقة microSD حتى 2 تيرابايت.

بطارية هاتف Galaxy A17 5G

ويتميز الهاتف، المتوقع طرحه بثلاثة ألوان هي الأسود والأزرق والرمادي، ببطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، بما يضمن الاستخدام الطويل دون الحاجة لإعادة الشحن بشكل متكرر.

الكاميرات

يأتي Galaxy A17 5G بنظام تصوير خلفي ثلاثي يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري، وكاميرا واسعة بدقة 5 ميجابكسل، وأخرى ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

المزايا الإضافية

يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP54، ويأتي مزودا بخاصية اتصال 5G لشريحتين، بالإضافة إلى دعم شبكة Wi-Fi 5، وتقنية Bluetooth 5.3، والاتصال قريب المدى NFC، إلى جانب نظام تحديد المواقع العالمي GPS.

سعر هاتف Galaxy A17 5G

لم تعلن سامسونج رسميا عن أسعار الهاتف في مصر أو السعودية، بينما طرحته في إيرلندا الدولة الوحيدة المتوفر بها الهاتف حتى الآن فقط بسعر 239 يورو ما يعادل حوالي 13,500 جنيه مصر، وسعر 199 جنيها إسترلينيا ما يعادل 13,045.59 جنيه مصري، ليصبح الهاتف ضمن شريحة الهواتف الاقتصادية.