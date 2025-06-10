"دمج شات جي بي تي وتحسينات لسيري".. 4 تحديثات في أنظمة التشغيل لـ"أبل"

كتبت- آية محمد:

كشفت شركة "أبل" خلال مؤتمرها السنوي للمطورين عن سلسلة من التحديثات التقنية التي تركز على تحسين تجربة المستخدم اليومية، دون الانجراف وراء سباق الوعود الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي الذي تتبناه الشركات المنافسة، وفقًا لما تم نشره على "CNN الاقتصادية".

وأعلن كريغ فيديريغي، نائب رئيس الشركة لشؤون هندسة البرمجيات، أن "أبل" ستتيح النموذج الأساسي للذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه في بعض ميزاتها الخاصة أمام مطوري الطرف الثالث.

وتهدف الخطوة إلى تمكين الشركاء من دمج الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتهم بسلاسة.

دمج شات جي بي تي وتحسينات لسيري

ضمن الأمثلة الأولى للتكامل مع أدوات خارجية، تم إدخال تقنية توليد الصور من شات جي بي تي إلى تطبيق "إيمدج بلاي جراوند"، مع تأكيد "أبل" أن بيانات المستخدم لن تُشارك مع "أوبن آيه آي" إلا بموافقة المستخدم.

تصميم جديد بأنظمة التشغيل: "الزجاج السائل"

أعلنت "أبل" عن تغيير جذري في تصميم أنظمة التشغيل الخاصة بها، أطلقت عليه اسم "الزجاج السائل"، يتضمن واجهات شفافة وأيقونات عصرية.

وقال فيديريغي إن التصميم الجديد أصبح ممكنًا بفضل تطور المعالجات الخاصة بأبل، وسيمتد ليشمل أنظمة iOS وmacOS وغيرها.

كما أعلنت الشركة عن توحيد أسماء أنظمتها باستخدام سنوات الإصدار بدلًا من الأرقام المتفرقة، لتسهيل التمييز بينها.

ميزات جديدة.. الرد على المكالمات وترجمة حية

من الميزات العملية التي طرحتها "أبل" ميزة "الرد التلقائي"، إذ يرد الهاتف على المكالمات من أرقام غير معروفة ويطلب من المتصل توضيح سبب الاتصال، ثم يعرض النص على المستخدم قبل أن يقرر الرد.

كما قدمت الشركة ميزة الترجمة الحية للمكالمات الهاتفية التي تعمل حتى إن لم يكن المتصل يستخدم جهاز آيفون، ما يعزز قدرات التواصل متعددة اللغات.

تحسينات على تطبيق الذكاء البصري

وسّعت "أبل" قدرات تطبيق "الذكاء البصري"، ليتمكن من تحليل العناصر المعروضة على شاشة الهاتف وربطها مباشرة بتطبيقات التسوق.

وعلى سبيل المثال، يمكن للتطبيق أن يتعرف على سترة معروضة على موقع إلكتروني ويقترح شراءها من تطبيق آخر مثبت على الجهاز.

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