استقر سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة 16-1-2026، عند نفس مستواه ببداية التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4105 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5280 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 6160 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 7040 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 49280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 70400 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 218944 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 352000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.18% إلى نحو 4607 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.