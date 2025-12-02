"Recap 2025".. يوتيوب تفتح صندوق ذكرياتك وتكشف أسرار مشاهداتك

أطلقت منصة يوتيوب ميزة الملخصات السنوية "YouTube Recap"، التي تتيح للمستخدمين استعراض المحتوى الذي تابعوه على المنصة طوال العام، في خطوة تمثل توسعا لميزة إعادة الاستماع السنوية على YouTube Music..

وتوفر الميزة الجديدة حتى 12 بطاقة مخصصة تبرز أبرز القنوات التي تابعها المستخدم، واهتماماته، وتطور عادات المشاهدة لديه، إضافة إلى تصنيف شخصي يعكس نوع المحتوى المفضل.

وتشمل هذه التصنيفات فئات مثل "صانع المهارات" لعشاق المحتوى التعليمي، و"ناشرو البهجة" لمحبي المحتوى الإيجابي، و"كاسرو القواعد" لمتابعي الأعمال الأصلية وغير التقليدية، إلى جانب فئات أخرى مثل "الباحث عن الدهشة" و"الواصل" و"الحالم".

وتتيح الميزة معرفة المقاطع الصوتية الأكثر استماعا خلال العام، مع تقديم تحليلات مفصلة عبر تطبيق YouTube Music، ضمن ميزة مشابهة بدأت المنصة في طرحها الأسبوع الماضي.

وأوضحت يوتيوب أن إطلاق الميزة جاء استجابة لطلبات المستخدمين، بعد اختبار أكثر من 50 نموذجا قبل اعتماد التصميم النهائي.

ومن المقرر أن تتوفر الميزة بدءا من اليوم لمستخدمي يوتيوب في أمريكا الشمالية، على أن تطرح عالميا خلال الأسبوع الجاري، عبر الصفحة الرئيسية للمنصة أو تبويب "أنت"، على الهواتف والحواسيب على حد سواء.

وتزامنا مع إطلاق ميزة Recap، نشرت يوتيوب قائمتها السنوية لأبرز صانعي المحتوى والبودكاست لعام 2025، حيث حافظ MrBeast على صدارة قائمة صانعي المحتوى للسنة السادسة على التوالي، بينما تصدر بودكاست "The Joe Rogan Experience" قائمة البودكاست الأكثر استماعا.