شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية انتشار تريند بصري جديد يعتمد على تحويل الصور الشخصية إلى رسومات كاريكاتورية ثلاثية الأبعاد بأسلوب يحاكي أعمال بيكسار، وذلك باستخدام نموذج Gemini Nano Banana Pro من جوجل.

وتتميز هذه الصور بوجوه كبيرة وملامح معبرة وإضاءة سينمائية تمنحها طابعا مرحا وجذابا.

كيف تحول صورتك إلى كاريكاتير 3D؟

لا يعتمد Nano Banana Pro على فلاتر جاهزة، بل يعيد بناء الصورة من الصفر عبر تحليل ملامح الوجه وتشكيلها بطريقة كاريكاتيرية ناعمة ومشرقة، إذ يمكن للمستخدم تخصيص الإضاءة والخلفية أو اختيار تعبيرات محددة مثل "ابتسامة واثقة" أو "نظرة فضولية"، مما يمنحه تحكمًا أكبر في الشكل النهائي.

ما هو Gemini Nano Banana Pro؟

طرحت جوجل نموذج Gemini 3 Pro Image المعروف باسم Nano Banana Pro كجزء من منظومة Gemini للذكاء الاصطناعي، ليقدم نقلة نوعية في الدمج بين التصميم البصري والمعرفة المعلوماتية.

وأصبح النموذج متاحا عالميا عبر تطبيق Gemini من خلال خيار Create image، مع حصص استخدام مجانية محدودة، إذ يعد Nano Banana Pro إصدارا مطورا من النسخة السابقة التي حظيت بانتشار واسع بفضل قدراتها في توليد الصور وتعديلها بدقة عالية، ما جعله أداة مثالية للمبدعين والطلاب والمتخصصين.

من الفكرة إلى تصميم جاهز

ويمكن النموذج المستخدم من تحويل أي فكرة إلى مخطط بصري متكامل—سواء كان نموذجا أوليا (Prototype)، أو إنفوجرافيك، أو خطوات وصفية مرئية، أو حتى بيانات آنية مثل الطقس والرياضة.

ويحول النموذج الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى تصميمات منظمة تلقائيا، بينما يعتمد على تقنية Search Grounding التي تربط النموذج بنتائج بحث جوجل مباشرة لضمان أعلى دقة عند دمج المعلومات داخل النص أو الصورة.

إنتاج نصوص متعددة اللغات داخل الصور

ويدعم Nano Banana Pro كتابة نصوص طويلة داخل الصور وتصميم الشعارات والخطوط الفنية بأنماط مختلفة، إضافة إلى ترجمة النصوص المضمنة دون الإضرار بجودة التصميم، إذ يعد هذا التطوير الأفضل لدى جوجل فيما يتعلق بمعالجة النصوص داخل الصور بدقة ووضوح.

دمج الصور والعناصر المتعددة

ويتيح النموذج دمج ما يصل إلى 14 صورة في تصميم واحد مع الحفاظ على اتساق ملامح ما يصل إلى خمسة أشخاص، ما يجعله مناسبا للاستخدامات الإعلانية والسينمائية وقطاعي الأزياء والتحريك.

كما يمكنه تحويل الرسومات الأولية إلى صور واقعية أو تحويل المخططات الهندسية إلى نماذج ثلاثية الأبعاد عالية الجودة.