بدأت شركة جوجل في إدخال تغيير جذري على تجربة استخدام تطبيق خرائطها، مع طرح دمج مساعدها الذكي الجديد جيميني داخل التطبيق، ليحل تدريجيا محل مساعد Google Assistant التقليدي.

ووفقا لصفحة الدعم الرسمية، سيظهر هذا التغيير في شريط البحث داخل “خرائط جوجل”، حيث يشير رمز الميكروفون إلى عدم حصول المستخدم بعد على التحديث، بينما يدل ظهور رمز جيميني اللامع داخل دائرة زرقاء على وصول الجيل الجديد من التفاعل الصوتي، بحسب تقرير نشره موقع PhoneArena.

ويقدم جيميني تجربة ملاحة متقدمة عبر مختلف أنماط التنقل، بما في ذلك القيادة، النقل العام، ركوب الدراجات، وحتى المشي، مع إمكانية التفعيل عبر عبارة “Hey Google”.

ومن أبرز مهامه التحكم الكامل بالتنقل، مثل الذهاب إلى المنزل، إيقاف التنقل، إضافة محطات، كتم الإرشادات، تجنب الرسوم، وعرض طرق بديلة، فضلا عن الإجابة على أسئلة حول الطريق مثل “ما هي اللفة التالية؟”، “متى سأصل؟”، أو “كيف الطقس في وجهتي”.

ويتيح جيميني الإبلاغ عن مشاكل الطريق، بما في ذلك الازدحام، أعمال الطرق، أو السيارات المعطلة أمام المستخدم، ويقدم معلومات عن المطاعم والأماكن على طول الطريق، مثل ساعات العمل وأبرز الأطباق، مع إمكانية إضافتها كمحطات أثناء الرحلة.

ويمكن للمساعد الجديد تنفيذ مهام سريعة، مثل إجراء المكالمات، إرسال الرسائل، تشغيل الموسيقى، الاطلاع على البريد الإلكتروني الأخير، أو معرفة موعد الاجتماع القادم.

ومن أبرز المزايا الجديدة، ميزة الملاحة بالمعالم، التي تعتمد على علامات واضحة مثل المطاعم البارزة أو إشارات المرور بدلا من الإرشادات التقليدية القائمة على المسافة، مثل “انعطف بعد 500 قدم”.

وتهدف جوجل من خلال هذه الخاصية إلى تسهيل تجربة القيادة وتقليل أي ارتباك قد يواجه السائق.

ورغم الإعلان عن وصول هذه الميزات الجديدة خلال “الأسابيع المقبلة” على أنظمة أندرويد وiOS، فإن العديد من الأجهزة، بما فيها بيكسل 6 برو وآيفون 15 برو ماكس، لم تتلقى التحديث بعد.

وتأتي خرائط جوجل مثبتة افتراضيا على أجهزة أندرويد، بينما يحتاج مستخدمو آيفون إلى تنزيل التطبيق من متجر App Store، مع إمكانية استخدامه جنباً إلى جنب مع Apple Maps دون أي تعارض.