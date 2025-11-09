بعد غياب أكثر من شهر، عاد تطبيق "Neon" إلى متجري "iOS" و"أندرويد" مع صيغة جديدة للدفع، بحسب ما أعلنت الشركة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.

ويأتي هذا بعد أن أثار التطبيق "نيون" ضجة واسعة في سبتمبر الماضي، عندما وعد المستخدمين بدفع أموال مقابل تسجيل ومشاركة مكالماتهم الهاتفية، قبل أن يتوقف فجأة وسط جدل حول ممارساته الأمنية وحماية الخصوصية وهيكلية الدفع.

وتبيع شركة نيون تسجيلات مكالمات المستخدمين لشركات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مع وعد بإخفاء هوية المعلومات الواردة في المكالمات.

وقالت الشركة إن الإصدار الجديد يعالج المشكلات القانونية السابقة في الولايات الأمريكية، إذ أصبح التطبيق يلزم بأن يكون كلا طرفي المكالمة مسجلا لدى نيون، مما يجعل الخدمة اختيارية ويضمن دفع الرسوم فقط إذا كان الطرفان مستخدمين للتطبيق.

وفقا لرسالة بريد إلكتروني من مؤسس التطبيق أليكس كيام، ستبدأ المدفوعات الجديدة بـ20 سنتا لكل دقيقة، بحد أقصى 4 دولارات يوميا، مع إمكانية تحقيق أرباح إضافية عبر إحالات التطبيق، بحد أقصى 50 دولارا يوميا، مع تشديد على منع التلاعب بالمكالمات الوهمية.

معالجة الثغرة الأمنية

عند توقف التطبيق، كشف أن ثغرة أمنية كانت تسمح بالوصول إلى مكالمات مستخدمين آخرين، بما في ذلك نصوص المكالمات والبيانات الوصفية الخاصة بها.

وأكد كيام أن الشركة تعاقدت مع ثلاث شركات متخصصة في الأمن السيبراني واستأجرت مقاولا لمراجعة الشيفرة البرمجية، الذي أصبح لاحقا المدير التقني التنفيذي للتطبيق، لمعالجة الثغرة، مضيفا أن نيون لم تجد أي دليل على وصول جهات خبيثة إلى قاعدة بياناتها.

وألغى التطبيق حد الـ30 دولارا يوميا على المدفوعات المعلقة، وأعلن كيام عن "مفاجأة سارة مستقبلية" للمستخدمين الحاليين.

وتشير شروط الخدمة المحدثة بتاريخ 3 نوفمبر إلى موافقة المستخدمين على أن نيون يمكنها بيع تسجيلات المكالمات لغرض تطوير واختبار وتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة بها.

رغم معالجة الثغرة الأمنية، يحذر خبراء الخصوصية من استخدام التطبيق بسبب المخاوف القانونية حول تسجيل المكالمات دون موافقة جميع الأطراف، وإمكانية استنتاج معلومات شخصية حتى مع إخفاء هوية بيانات المكالمات.