جوجل تطلق ميزة جديدة في البحث لحجز التذاكر والمواعيد من المنزل

كتب- مصراوي

كشفت شركة جوجل عن إضافة ميزة جديدة ضمن وضع الذكاء الاصطناعي في محرك البحث، تتيح للمستخدمين حجز تذاكر الفعاليات والمواعيد في صالونات التجميل والرفاهية مباشرة من خلال الأوامر الصوتية أو النصية.

وأطلقت الميزة الجديدة ضمن برنامج الشركة التجريبي «Search Labs» في الولايات المتحدة، وتمكن المستخدمين من تنفيذ طلبات معقدة مثل: "اعثر لي على تذكرتين بسعر مناسب لحفل".

ويقوم النظام بالبحث في مواقع التذاكر المختلفة في الوقت الفعلي، ثم عرض قائمة منسقة بالخيارات والأسعار مع روابط مباشرة لصفحات الحجز، وفق تقرير نشره موقع تك كرانش.

وأوضحت جوجل أن المشتركين في خطط "Google AI Pro" و"AI Ultra" سيحصلون على حدود استخدام أكبر للميزة الجديدة، التي تمثل توسعا في التجارب السابقة لوضع الذكاء الاصطناعي.

ومنذ أغسطس الماضي، أصبح النظام قادرا على حجز المطاعم حسب تفضيلات المستخدم، مثل: "احجز لي طاولة لثلاثة أشخاص مساء الجمعة بعد السادسة في هذه المنطقة وهذا المطعم".

ربط المستخدمين بالمعلومات الموثوقة

وأكدت الشركة أن الهدف الأساسي من الميزة هو ربط المستخدمين بمعلومات موثوقة وعالية الجودة، مشيرة إلى أن الميزة ما تزال في مرحلة تجريبية وقد ترتكب بعض الأخطاء.

منذ إطلاق وضع الذكاء الاصطناعي في مارس الماضي لمنافسة خدمات مثل "Perplexity AI" و"بحث شات جي بي تي"، وسعت جوجل خدماتها في أكثر من 180 دولة، وأضافت خصائص جديدة مثل ميزة «Canvas» لتنظيم المشاريع التعليمية، واستخدام «Google Lens» للاستفسار عن محتويات الشاشة.