تختبر شركة آبل حاليا النسخة التجريبية من أول تحديث رئيسي لنظام التشغيل iOS 26، والذي يحمل الرقم iOS 26.1، ويأتي بمجموعة من المزايا المفيدة وتغييرات في واجهة النظام.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق التحديث رسميًا خلال هذا الأسبوع مع انتهاء مرحلة الاختبارات التجريبية.

التحكم في درجة شفافية العناصر

وأضافت آبل خيارات جديدة للتحكم في تأثير الشفافية ضمن تصميم الزجاج السائل (Liquid Glass)، حيث يمكن للمستخدمين تقليل درجة الشفافية للعناصر أو الحفاظ عليها كما هي.

وتتاح هذه الإعدادات عبر تطبيق الإعدادات، ضمن قسم الشاشة والإضاءة (Display & Brightness)، مع خيارين:

Clear

يحافظ على الشفافية الافتراضية، مع إمكانية رؤية الخلفية بوضوح عبر الأزرار وأشرطة القوائم.

Tinted

يقلل الشفافية ويزيد التباين، لتسهيل رؤية العناصر بوضوح أكبر.

خيار جديد للتحكم في فتح الكاميرا من شاشة القفل

أضافت آبل في قسم الكاميرا خيارا يسمى "السحب لفتح الكاميرا من شاشة القفل" (Lock Screen Swipe to Open Camera)، الذي يسمح للمستخدمين بتعطيل فتح الكاميرا مباشرة من شاشة القفل لمنع الاستخدام غير المرغوب فيه.

تغييرات أزرار المنبه والمؤقت

بعد التحديث، أصبح زر إيقاف المنبه والمؤقت قابلًا للسحب (Slide to Stop) بدلًا من النقر، مع الاحتفاظ بزر للتأجيل بنقرة واحدة، لتقليل احتمال إيقاف المنبه عن طريق الخطأ.

دعم لغات جديدة في مزايا Apple Intelligence

يدعم تحديث iOS 26.1 مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence بعدة لغات إضافية تشمل الدنماركية، الهولندية، النرويجية، البرتغالية، السويدية، التركية، الصينية التقليدية، والفيتنامية.

تغييرات في تطبيق الصور

يشمل التحديث تحسينات على تطبيق الصور، أبرزها:

شريط تمرير الفيديو أصبح أكثر سلاسة وسهولة في الاستخدام.

شريط التنقل (Navigation Bar) أصبح أوضح للعرض على الخلفيات الفاتحة.

إعادة تنظيم واجهة إدارة الصور المتعددة، حيث تم نقل خيارات تشغيل كعرض شرائح (Play as Slideshow) والمفضلة (Favorite) وإخفاء (Hide) إلى الجزء العلوي لتسهيل الوصول إليها.