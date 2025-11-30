ما هو متصفح Orion ولماذا يجذب مستخدمي آبل؟

أطلقت شركة Kagi أول إصدار رسمي من متصفح Orion لأجهزة آبل العاملة بنظام macOS، بعد فترة تجريبية طويلة امتدت لسنوات، ليقدم خيارا جديدا في سوق المتصفحات الذي يشهد تنافسا شديدا، خاصة بين المتصفحات التي تدمج الذكاء الاصطناعي.

ويتميز Orion بالسرعة والخصوصية، مستهدفا مستخدمي أجهزة آبل بشكل أساسي، حيث يعتمد على محرك WebKit نفسه المستخدم في متصفح سفاري، مع توفير تجربة مشابهة له دون أي تتبع لبيانات المستخدمين.

ويختلف المتصفح عن كثير من المتصفحات الحديثة، إذ لا يضع الذكاء الاصطناعي في صلب تجربته، بل يتيح إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي عند الحاجة فقط، مؤكدا أنه لا يجمع أي بيانات تتبع أو معلومات عن سلوك التصفح، ما يجعله خيارًا جذابًا لمستخدمي الخصوصية العالية.

ويقدم Orion مجموعة من المزايا العملية التي تحسّن تجربة التصفح دون إضافة وظائف غير ضرورية، منها وضع التركيز Focus Mode الذي يحول أي موقع إلى مساحة خالية من الإلهاء، ما يساعد المستخدمين على التركيز أثناء الكتابة أو العمل.

وتوفر ميزة معاينة الروابط Link Preview استعراض محتوى البريد والملاحظات وتطبيقات الدردشة دون الحاجة لفتح تبويب جديد، للحفاظ على مساحة عمل نظيفة ومنظمة.

ويتيح المتصفح تخصيص واجهة التصفح عبر شريط الأدوات المصغّر وقائمة الأوامر الإضافية وخصائص ضبط مظهر الصفحات، ما يمنح المستخدم تحكمًا أكبر بشكل المتصفح.

ويدعم المتصفح الجديد مفهوم الملفات الشخصية المعزولة لفصل التصفح الشخصي عن العمل والهوايات، مع ملفات تعريف ارتباط وإعدادات وإضافات منفصلة لكل ملف.

ويتيح Orion أيضا استخدام إضافات كروم وفايرفوكس رغم اعتماده على محرك WebKit، ما يمنحه مرونة نادرة.

ويتوفر المتصفح للتنزيل مجانا، مع 200 عملية بحث مجانية عبر محرك Kagi دون الحاجة لإنشاء حساب، بينما يمكن الاشتراك في خطة +Orion للحصول على مزايا إضافية والوصول المبكر إلى الميزات الجديدة.

وتسعى Kagi لتحسين استقرار وأداء Orion مع التطبيقات المعقدة، إضافة إلى تطوير مزايا جديدة لمستخدمي +Orion، مع الحفاظ على بساطة تجربة الاستخدام العامة.

ويذكر أن تطوير المتصفح استغرق خمس سنوات، عمل خلالها فريق مكون من ستة أشخاص على معظم مراحل المشروع، بينما تولى مطور واحد بناء النواة الأساسية خلال أول عامين.

ويمكن تنزيل Orion عبر الموقع الرسمي، بينما يتوفر إصدار آيفون وآيباد عبر متجر آب ستور.