على مر العصور، عاشت الأرض مخلوقات مدهشة، بعضها ضخم ورهيب، وبعضها صغير وغريب الشكل، وهذه الحيوانات المنقرضة تذكرنا بجمال التنوع البيولوجي.

1- حمامة الركاب

وفقا لموقع "howstuffworks"، فإن حمامة الركاب كانت من أكثر الطيور انتشارًا في أمريكا الشمالية، حيث كانت أسرابها تغطي السماء لساعات، وكأنها "سحابة متحركة".

لكن الصيد المكثف وقطع الغابات أدى إلى تراجع أعدادها سريعًا، حتى نفقت آخر فرد منها عام 1914، لتصبح رمزًا صارخًا لاستغلال البشر للطبيعة.

2- النمر التسماني

النمر التسماني، كان حيوانًا مميزًا في أستراليا، يجمع بين شكل الكلب، والصيد المكثف، الحيوانات أدت لانقراضه، إذ توفي آخر فرد معروف في الأسر عام 1936.

3- بقرة البحر ستيلر

اكتُشفت بقرة البحر ستيلر، وكانت تعيش في المياه الباردة الغنية بالأعشاب البحرية.

بعد اكتشافها، استُغلت بسرعة من قبل الصيادين بسبب لحومها ودهونها، فانقرضت خلال 27 عامًا فقط، لتصبح مثالًا على تأثير البشر المباشر على الأنواع الضعيفة.

4- الكواجا

الكواجا قريب الحمار الوحشي، لكنه يتميز بخطوط على الجزء الأمامي من جسمه فقط، كما أنه عاش في جنوب إفريقيا حتى القرن التاسع عشر، وانقرض بسبب الصيد الجائر.

5- الأركيوبتركس

الأركيوبتركس مخلوق يجمع بين سمات الديناصورات والطيور، مثل الريش والأجنحة مع الأسنان والمخالب.

لم يكن قادرًا على الطيران الكامل، بل اعتمد على القفز والانزلاق قبل نحو 150 مليون عام، ويعتبر شاهدًا مهمًا على مراحل التطور التي سبقت ظهور الطيور الحديثة.

