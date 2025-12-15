جوجل تطلق متصفح ذكاء اصطناعي يدمج التبويبات والتطبيقات تلقائيا

أعلنت شركة جوجل إطلاق مشروع تجريبي جديد يحمل اسم Disco، وهو متصفح يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الأوامر النصية التي يكتبها المستخدم إلى مجموعة تبويبات ذكية وتطبيقات تفاعلية صغيرة، عبر ميزة مبتكرة تُعرف باسم GenTabs.

ويهدف المشروع إلى تقديم تجربة تصفح مختلفة، تمزج بين فتح صفحات الويب التقليدية وبناء تطبيقات مخصصة تساعد المستخدم على إنجاز مهامه مباشرة من داخل المتصفح.

كيف يعمل متصفح Disco؟

يعتمد Disco على فهم الطلب النصي الذي يكتبه المستخدم وتحويله إلى تجربة تصفح متكاملة. فعند إدخال أمر مثل إنشاء خطة لرحلة إلى مكة المكرمة، يفتح المتصفح تلقائيا تبويبات مرتبطة بالمهمة، تشمل حجوزات الطيران والفنادق والخرائط ومعلومات النقل.

وبعد ذلك، يقترح المتصفح إنشاء تطبيق تفاعلي يساعد المستخدم على تنظيم المهمة بشكل عملي، إذ يتولى نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini عند الموافقة معالجة البيانات وبناء تطبيق صغير يضم خريطة للموقع وجدولًا يوميًا للرحلة وروابط للمصادر المستخدمة، إلى جانب مساحة لإضافة معلومات جديدة من التبويبات التي يفتحها المستخدم بنفسه.

وتتم هذه العملية بسرعة، مع دمج المدخلات التي يقترحها الذكاء الاصطناعي وما يضيفه المستخدم يدويا أثناء التصفح.

تجربة تصفح قائمة على التعاون

على عكس أدوات الذكاء الاصطناعي التي تكتفي بتقديم إجابات جاهزة، تسعى جوجل من خلال Disco إلى جعل التصفح عملية تعاونية، إذ كلما فتح المستخدم مواقع إضافية، يساعد ذلك التطبيق على فهم اهتماماته بشكل أفضل وتحديث واجهته ومحتواه.

وتوضح جوجل أن كثيرا من المستخدمين كانوا يكتفون بالمحادثات النصية دون زيارة المواقع، ما قد يؤثر على دقة المعلومات لذلك صمم Disco ليشجع على فتح التبويبات والاطلاع على المصادر الأصلية، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تنظيم المحتوى وتحويله إلى أدوات عملية.

نماذج تطبيقات أنشأها Disco

ضمن العرض التجريبي للمشروع، استعرض فريق جوجل عددًا من التطبيقات التي أنشأها Disco، من بينها تطبيق تعليمي يشرح حركة الكاحل باستخدام نموذج ثلاثي الأبعاد بسيط للقدم مع روابط لمقالات طبية، وأداة لتخطيط التنقل بين المدن تتضمن نصائح للسفر وآلة حاسبة لتقدير وزن الأمتعة وجدول مقارنة لأسعار وسائل النقل.

كما شملت التجارب تطبيقات للمذاكرة تعتمد على بطاقات مراجعة تتحدث تلقائيا بحسب المواضيع التي يفتحها المستخدم، إلى جانب منظم للوجبات يقترح وصفات غذائية ويعرض جدولا أسبوعيا قابلا للتعديل.

هل تطبيقات GenTabs دائمة؟

لا تزال جوجل تدرس الشكل النهائي لهذه التجربة. ووفق تصريحات باريزا تبريز، رئيسة فريق متصفح كروم، اقترح المستخدمون إمكانية حفظ تطبيقات GenTabs بشكل دائم، ومشاركتها مع الآخرين، ونقل بياناتها مباشرة إلى تطبيقات جوجل الأخرى مثل Google Docs وSheets.

وتشير جوجل إلى أنها قد تدعم خياري الحفظ المؤقت والدائم معا، بما يمنح المستخدم مرونة أكبر في إدارة مشاريعه داخل المتصفح.

مستقبل متصفح Disco

حتى الآن، لم تحسم جوجل مستقبل Disco بشكل نهائي، سواء كان سيتحول إلى أداة مستقلة لإدارة المهام، أو ميزة مدمجة داخل متصفح كروم أو محرك البحث، أو تطبيق متكامل لإنجاز الأعمال بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

لكن المؤكد أن المشروع يقدم تصورا جديدا لفكرة التصفح، يقوم على الدمج بين الذكاء الاصطناعي والمواقع الحقيقية بدل الاكتفاء بالمحادثات النصية، وإذا واصل Disco تحقيق نتائج إيجابية، فقد يمهد الطريق لجيل جديد من المتصفحات الأكثر ذكاءً وتفاعلًا، وربما يشكّل منافسًا مستقبليًا من داخل جوجل نفسها لمتصفح كروم.