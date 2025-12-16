إعلان

بينها سوريا وفلسطين.. ترامب يفرض قيودًا كاملة على دخول مواطني 5 دول

كتب : مصراوي

10:47 م 16/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات


أعلن البيت الأبيض، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع إعلانًا رئاسيًا يقضي بفرض قيود جديدة تحد من دخول الرعايا الأجانب إلى الولايات المتحدة، في إطار تشديد سياسات الهجرة والأمن.

وأوضح البيان أن القيود تشمل مواطني خمس دول هي: بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وجنوب السودان، وسوريا، وذلك بالإضافة إلى قائمة سابقة كانت تضم 12 دولة خاضعة لإجراءات مماثلة.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن فرض قيود كاملة، كما شملت أيضًا الأفراد الذين يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.

البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة سوريا فلسطين

