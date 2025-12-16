أحلام غارقة في "كريت".. صور أبناء المنيا ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية

المنيا - جمال محمد:

تحولت أحلام السفر إلى سرادق عزاء كبير خيم على قرى مركزي بني مزار ومطاي شمال محافظة المنيا، عقب تأكيد نبأ وفاة ثلاثة من خيرة شبابها غرقًا، كانوا على متن مركب للهجرة غير الشرعية تعرض للغرق جنوب جزيرة "كريت" اليونانية، في حادث مأساوي أسفر أيضاً عن مصرع 11 آخرين من أبناء محافظتي الشرقية والجيزة.

أسماء في دفتر العزاء

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن السفارة المصرية في أثينا هوية الضحايا الثلاثة الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لرحلة المجهول، وهم مينا هاني جاد ومايكل حنا فايز، وكلاهما من أبناء مركز بني مزار، بالإضافة إلى جورج جرجس ناجح، ابن مركز مطاي، حيث نعتهم أسرهم والمجتمع المحلي وسط حالة من الصدمة والذهول التي سيطرت على الجميع فور وصول الأنباء الأليمة.

الرحلة الأخيرة

وفي سياق التعامل مع الفاجعة، أكدت السفارة المصرية في أثينا أنها تدير غرفة عمليات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، حيث يجري التواصل بشكل متتابع مع أهالي الضحايا والمفقودين لإطلاعهم على كافة المعلومات المؤكدة.

كما تعمل الجهات الدبلوماسية حاليًا على إنهاء الإجراءات اللازمة لتحديد موعد وصول الجثامين إلى أرض الوطن، ليسدل الستار على الفصل الأخير من هذه المأساة الإنسانية.