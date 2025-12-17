إعلان

رئيس الوزراء يُقدم واجب العزاء للكاتب عماد حسين في وفاة والدته

كتب : مصراوي

01:26 ص 17/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

القاهرة مصراوي:

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واجب العزاء للكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس النواب، في وفاة والدته.

وأُقيم عزاء السيدة تحية الخطيب، والدة الكاتب الصحفي عماد حسين، مساء الثلاثاء، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وشهد العزاء حضور عدد كبير من المسؤولين، والشخصيات العامة، إلى جانب نخبة من الإعلاميين ونجوم الرياضة والفن، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة الأسرة.

