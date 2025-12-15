بالفيديو.. إطلاق 27 قمرا صناعيا من أقمار أمازون للإنترنت

كتب- محمود الهواري:

تستعد شركة يونايتد لونش ألاينس (ULA) لإطلاق دفعة جديدة من أقمار الإنترنت التابعة لشركة أمازون إلى المدار اليوم الاثنين، في مهمة يمكن متابعتها مباشرة عبر البث الحي.

ومن المقرر أن ينطلق صاروخ أطلس 5 من محطة كيب كانافيرال التابعة لقوات الفضاء الأمريكية في ولاية فلوريدا، عند الساعة 3:49 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ضمن نافذة إطلاق تمتد 29 دقيقة، إذ يحمل الصاروخ على متنه 27 قمرا صناعيا من كوكبة الإنترنت التابعة لأمازون.

ويعد هذا الإطلاق جزءا من مشروع أمازون ليو، المعروف سابقا باسم مشروع كويبر، وهو شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية للإنترنت تعمل في المدار الأرضي المنخفض، وتهدف إلى توفير خدمات اتصال عالية السرعة لمناطق واسعة حول العالم.

وتخطط أمازون لنشر ما يقرب من 3200 قمر صناعي ضمن هذه الشبكة، عبر أكثر من 80 عملية إطلاق باستخدام أنواع مختلفة من الصواريخ.

وحتى الآن، تم تنفيذ ست مهمات حملت 153 قمرا صناعيا إلى الفضاء، دون احتساب مهمة تجريبية سابقة أُطلقت في أكتوبر 2023 وضمت قمرين نموذجيين.

ويمثل إطلاق الاثنين المهمة الرابعة لمشروع ليو باستخدام صاروخ أطلس 5، وهو أحد أكثر الصواريخ موثوقية في تاريخ الإطلاقات الفضائية، إذ دخل الخدمة لأول مرة في أغسطس 2002.

وتعمل ULA حاليًا على سحب أطلس 5 تدريجيا من الخدمة، تمهيدا للاعتماد على صاروخها الجديد فولكان سنتور، الذي نفذ ثلاث مهام حتى الآن.

ومع دخول مشروع ليو حيز التشغيل الكامل، ستبدأ أمازون في تقديم خدمات الإنترنت عالميا، في منافسة مباشرة مع شبكة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس، التي توفر الخدمة بالفعل باستخدام أكثر من 9000 قمر صناعي في المدار الأرضي المنخفض.

ويواصل هذا العدد الارتفاع، إذ أطلقت سبيس إكس أكثر من 3000 قمر ستارلينك خلال عام 2025 وحده.