جوجل تعلن إيقاف تقارير "الإنترنت المظلم" العام المقبل.. ما القصة؟

أعلنت شركة جوجل أنها ستتوقف عن إرسال تقارير الإنترنت المظلم ابتداء من مطلع العام المقبل، وذلك عبر إيقاف الأداة المجانية التي تتيح للمستخدمين معرفة ما إذا كانت بياناتهم الشخصية قد ظهرت على الشبكة المظلمة.

وكانت هذه الأداة متاحة في البداية لمشتركي خدمة "جوجل ون" فقط، قبل أن تتيحها الشركة لجميع المستخدمين في منتصف عام 2024.

وعند تفعيلها، كانت ترسل تنبيهات في حال تسريب الاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، وغالبا ما يحدث ذلك نتيجة اختراقات بيانات، وفقًا لتقرير نشره موقع "Engadget" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وفي رسالة بريد إلكتروني أعلنت فيها قرار الإيقاف، أوضحت "جوجل" أن تقارير الإنترنت المظلم ستتوقف بعدما أظهرت ملاحظات المستخدمين أنها "لا تقدم خطوات مفيدة لاحقة".

ويقتصر التقرير على إخطار المستخدم بظهور بياناته على الشبكة المظلمة، مع إتاحة الاطلاع على قائمة التنبيهات المرتبطة بالحساب وتحديد خرق البيانات المسؤول عن التسريب، من دون تقديم إرشادات واضحة للتعامل مع الأمر.

وأشارت الشركة إلى أنها ستركز خلال الفترة المقبلة على تطوير أدوات توفر للمستخدمين خطوات عملية واضحة وقابلة للتنفيذ.

ومن المقرر أن تتوقف "جوجل" عن رصد أي نتائج جديدة تتعلق بالإنترنت المظلم اعتبارا من 15 يناير 2026، على أن تزال إمكانية الوصول إلى هذه التقارير من حسابات المستخدمين في 16 فبراير من العام نفسه.