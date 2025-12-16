إعلان

خلل يظهر في تحديث هواتف آيفون الجديد ويشوّه الصور.. تفاصيل

كتب : محمود الهواري

07:16 م 16/12/2025

iOS 26

كتب- محمود الهواري:

يواجه بعض مستخدمي هواتف "آيفون" حاليا خللا غير معتاد في تطبيق "الصور" بنظام التشغيل "iOS 26"، يتعلق بعرض الصور التي التقطت في الأصل باستخدام هواتف أندرويد.

ويتسبب هذا الخلل في ظهور الصور القادمة من هواتف أندرويد مغطاة بفلتر أحمر مزعج عند فتحها داخل تطبيق الصور على آيفون.

وذكر مستخدمون على منصة "ريديت" أن المشكلة لا تظهر في الصور المصغرة، وإنما عند النقر على الصورة لعرضها بالحجم الكامل، وفقا لتقرير نشره موقع "9to5Mac" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ولا يزال سبب هذا الخلل غير واضح حتى الآن، إلا أن بعض المستخدمين توصلوا إلى حل بسيط للتغلب عليه، إذ يتمثل الحل في فتح الصورة المتأثرة، ثم الضغط على خيار "تحرير" وبعدها اختيار "استعادة"، وهي خطوة كفيلة بإزالة الفلتر الأحمر وإعادة الصورة إلى وضعها الطبيعي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشكلة تقتصر على الصور الملتقطة بهواتف أندرويد فقط، والتي تم نقلها أو حفظها على أجهزة آيفون لأي سبب، ما يعني أن بعض المستخدمين قد لا يلاحظون وجودها إذا لم تكن هذه النوعية من الصور موجودة ضمن مكتباتهم.

