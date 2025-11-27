واتساب يتحول لمنصة اجتماعية.. ماهي ميزة "مسودات الحالة" المرتقبة؟

يستعد تطبيق "واتساب" لإطلاق واحدة من أكثر الميزات طلبا منذ سنوات، في خطوة تعكس توجه التطبيق ليصبح أقرب إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"إنستجرام"، وليس مجرد تطبيق مراسلة تقليدي.

ووفقا للنسخ التجريبية الأخيرة، يعمل "واتساب" على إضافة خيار حفظ مسودات الحالة، الميزة التي يعرفها مستخدمو "إنستجرام".

وحتى الآن، إذا بدأ المستخدم في كتابة حالة طويلة ثم خرج من التطبيق، يختفي كل ما كتبه، لكن ذلك على وشك التغيير، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena".

وستعرض الميزة الجديدة نافذة منبثقة عند محاولة الخروج من محرر الحالة، تتيح للمستخدم خيار الحفظ كمسودة، أو الحذف، أو الاستمرار في التحرير، حيث بمجرد حفظ الحالة، ستظهر للمستخدم عند فتح شاشة إنشاء حالة جديدة، ما يوفر عليه إعادة الكتابة من الصفر.

ورغم أن الميزة تبدو عملية، إلا أن هناك جانبا قد يثير القلق يتعلق بحجم التخزين، حيث قد يؤدي تراكم المسودات المنسية إلى استهلاك مساحة أكبر من المعتاد، كما يحدث مع "إنستجرام"، ومع ذلك، من المحتمل أن يضيف التطبيق آلية لحذف المسودات غير المستخدمة بعد فترة زمنية.

وتبدو الميزة بسيطة، لكنها توفر وقتا كبيرا للمستخدمين وتمنح "واتساب" طابعاً أكثر اجتماعية، خصوصا لمحبي ميزة "الحالة" التي تعتبر نسخة "واتساب" من "الستوري".

ولا توجد حتى الآن معلومات رسمية حول موعد الإطلاق، لكنها تبدو قريبة، ومن المرجح ظهورها في النسخة المستقرة القادمة، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه "واتساب" اختبار ميزات جديدة أخرى، بما فيها إدارة عدة حسابات على جهاز واحد، فضلا عن دعم التطبيق لساعة "أبل" وتوفير نسخ احتياطية مشفرة عبر مفاتيح المرور لمنح المستخدمين طبقة حماية إضافية.