"أوبن إيه آي" تطلق أداة جديدة للتسوق عبر شات جي بي تي.. تفاصيل

كشفت شركة الذكاء الاصطناعي "أوبن إيه آي"، أمس الاثنين، عن إطلاق أداة جديدة في روبوت الدردشة التابع لها، "شات جي بي تي"، تهدف إلى تسهيل عملية البحث عن المنتجات واتخاذ قرارات الشراء المناسبة للمستخدمين.

وتأتي هذه الميزة الجديدة بعد دعم التطبيق مؤخرا لإمكانية شراء المنتجات مباشرة دون الحاجة لمغادرة المنصة.

وبدلا من تصفح عشرات المواقع، يمكن للمستخدمين وصف ما يبحثون عنه لشات جي بي تي مثل: "ابحث عن أهدأ مكنسة لاسلكية مناسبة لشقة صغيرة"، أو "ساعدني في الاختيار بين هذه الدراجات الثلاث"، أو "أحتاج إلى هدية لابنة أختي ذات الأربع سنوات التي تحب الفن"، لتعمل الأداة على إعداد دليل مخصص لاتخاذ القرار بسرعة، وفقا لبيان الشركة.

وتقوم أداة البحث الذكي بطرح أسئلة واضحة، والبحث بعمق عبر الإنترنت، ومراجعة المصادر عالية الجودة، مع الاعتماد على فهم "شات جي بي تي" للمستخدم من خلال المحادثات السابقة وذاكرة المحادثات القديمة، لتقديم اقتراحات مخصصة خلال دقائق.

ويمكن بدء البحث عن المنتجات إما بطرح سؤال مباشر أو اختيار خيار بحث التسوق من خلال زر "+"، كما يتيح التطبيق ضبط النتائج لتلائم احتياجات المستخدم عبر خيارات تحدد عدد التوصيات أو نوعها.

وستكون أداة التسوق متاحة عبر تطبيق شات جي بي تي لهواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية، وكذلك عبر الويب عند تسجيل الدخول لحسابات "Free" و"Go" و"Plus" و"Pro".

وأكدت "أوبن إيه آي" أن الميزة ستتيح "استخداما شبه غير محدود" خلال موسم العطلات، مشيرة إلى أنها تعتمد على نموذج "GPT-5 mini" المدرب خصيصا على طلبات البحث المتعلقة بالتسوق.