إعلان

"أوبن إيه آي" تطلق أداة جديدة للتسوق عبر شات جي بي تي.. تفاصيل

كتب : محمود الهواري

08:08 م 25/11/2025

شات جي بي تي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت شركة الذكاء الاصطناعي "أوبن إيه آي"، أمس الاثنين، عن إطلاق أداة جديدة في روبوت الدردشة التابع لها، "شات جي بي تي"، تهدف إلى تسهيل عملية البحث عن المنتجات واتخاذ قرارات الشراء المناسبة للمستخدمين.

وتأتي هذه الميزة الجديدة بعد دعم التطبيق مؤخرا لإمكانية شراء المنتجات مباشرة دون الحاجة لمغادرة المنصة.

وبدلا من تصفح عشرات المواقع، يمكن للمستخدمين وصف ما يبحثون عنه لشات جي بي تي مثل: "ابحث عن أهدأ مكنسة لاسلكية مناسبة لشقة صغيرة"، أو "ساعدني في الاختيار بين هذه الدراجات الثلاث"، أو "أحتاج إلى هدية لابنة أختي ذات الأربع سنوات التي تحب الفن"، لتعمل الأداة على إعداد دليل مخصص لاتخاذ القرار بسرعة، وفقا لبيان الشركة.

وتقوم أداة البحث الذكي بطرح أسئلة واضحة، والبحث بعمق عبر الإنترنت، ومراجعة المصادر عالية الجودة، مع الاعتماد على فهم "شات جي بي تي" للمستخدم من خلال المحادثات السابقة وذاكرة المحادثات القديمة، لتقديم اقتراحات مخصصة خلال دقائق.

ويمكن بدء البحث عن المنتجات إما بطرح سؤال مباشر أو اختيار خيار بحث التسوق من خلال زر "+"، كما يتيح التطبيق ضبط النتائج لتلائم احتياجات المستخدم عبر خيارات تحدد عدد التوصيات أو نوعها.

وستكون أداة التسوق متاحة عبر تطبيق شات جي بي تي لهواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية، وكذلك عبر الويب عند تسجيل الدخول لحسابات "Free" و"Go" و"Plus" و"Pro".

وأكدت "أوبن إيه آي" أن الميزة ستتيح "استخداما شبه غير محدود" خلال موسم العطلات، مشيرة إلى أنها تعتمد على نموذج "GPT-5 mini" المدرب خصيصا على طلبات البحث المتعلقة بالتسوق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شات جي بي تي التسوق

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء": تعليمات عاجلة بتنفيذ كافة معاينات العدادات الكودية قبل نهاية العام
- "النقل" تنفي نزع أي ملكيات لتنفيذ امتداد الخط الأول للمترو
إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية