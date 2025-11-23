من هي "Emplifi" التي صنفت حساب وزارة الداخلية بين الأفضل عالميا؟

أفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء خلال منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية حلت في المركز الثاني عالميا بين الحسابات الحكومية الأعلى أداء على منصات التواصل الاجتماعي، بعد صفحة البيت الأبيض مباشرة.

وجاء هذا التصنيف استنادا إلى تقرير حديث أصدرته مؤسسة Emplifi العالمية المتخصصة في تحليل مؤشرات التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يقيس مستوى الأداء والتفاعل للحسابات الحكومية والعلامات التجارية على مختلف المنصات الرقمية.

أبرز ما جاء في التقرير

وشمل التقرير أكثر من 200 ألف حساب لعلامات تجارية وحسابات مؤسسية حول العالم، مع تحليل شامل لمستوى التفاعل والنمو الشهري وعدد المتابعين.

وأشارت البيانات إلى أن الحسابات الحكومية الأكثر أداء تتميز بتفاعل جماهيري كبير مع المحتوى المنشور، مما يعكس قدرة هذه الحسابات على التواصل الفعّال مع المواطنين.

وأبرزت النتائج صعود وزارة الداخلية المصرية إلى المركز الثاني عالميا من حيث مؤشرات التفاعل، وعدد الإعجابات، والمشاركات، والتعليقات، ما يعكس نجاح الوزارة في نشر خدماتها وبياناتها بصورة أكثر فاعلية.

وأصى التقرير باستخدام استراتيجيات محتوى متعددة مثل المحتوى المرئي القصير والتفاعل المباشر مع الجمهور لتعزيز النتائج الرقمية على المنصات المختلفة.

من هي مؤسسة Emplifi؟

مؤسسة Emplifi هي شركة عالمية متخصصة في تحليل وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقدم أدوات للشركات والمؤسسات لتقييم الأداء الرقمي لمواقعها وحساباتها على مختلف المنصات.

وتأسست الشركة من اندماج شركتين هما Socialbakers وAstute، ويقع مقرها في كولومبوس، أوهايو، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتمد Emplifi في تقاريرها على بيانات حقيقية من آلاف الحسابات، وتقيس مؤشرات التفاعل والنمو، وتقدم تحليلات استراتيجية تساعد العلامات التجارية والمؤسسات على تحسين الأداء الرقمي.

ومن أشهر تقاريرها "Social Media Benchmarks Report 2025"، الذي يصنف الحسابات الأعلى أداء عالميا ويقدم مؤشرات عن نمو المتابعين وأنواع المحتوى الأكثر تفاعلا.

وتساهم تقارير Emplifi في مساعدة المؤسسات الحكومية والخاصة على فهم سلوك الجمهور وتحسين استراتيجية التواصل، بما يتيح لها اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة لتعزيز التفاعل الرقمي وتحقيق أهدافها على المنصات الاجتماعية.