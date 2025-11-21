تيليجرام يطلق تحديثا جديدا بمزايا للقصص والرسائل والهدايا

أطلقت تيليجرام تحديثها الجديد لشهر نوفمبر 2025، متضمنا مجموعة واسعة من التحسينات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم في القصص والرسائل وخدمات الهدايا، مع تصميم أكثر سلاسة على نظام iOS وتحسينات عملية على أندرويد.

ويحمل التحديث لمستخدمي آيفون وآيباد العاملة بنظام iOS تصميم “الزجاج السائل Liquid Glass” الذي أطلقته آبل مؤخرًا، ويقدم ملفات شخصية معاد تصميمها، وقائمة إعدادات جديدة، وقائمة مرفقات مبتكرة، مع حركات ورسومات أقل استهلاكًا للطاقة.

أما على أندرويد، فقد حصل حقل إدخال النص على تصميم جديد مع تأثير ضبابي أثناء التمرير، ما يمنح واجهة التطبيق مظهرا أكثر حداثة وانسيابية.

وأضاف التحديث ميزة “Live Stories” التي تتيح للمستخدمين إجراء بث مباشر ضمن قصص تيليجرام، مع ظهور فقاعة صورة أعلى الشاشة لتنبيه المتابعين.

ويمكن للجمهور ترك التعليقات ودعم صناع المحتوى عبر عملة “Telegram Stars”، ومعرفة إجمالي النجوم التي حصل عليها صاحب البث.

الميزة متاحة للحسابات الشخصية والمجموعات والقنوات، وتدعم مفاتيح بث RTMP مما يسمح باستخدام أدوات خارجية مثل XSplit و OBS.

تحسين الرسائل المجدولة

جلب التحديث خيارات جديدة للرسائل المجدولة، حيث يمكن ضبط تكرار إرسال الرسائل يوميا أو شهريا أو مرتين شهريا أو سنويا، مع سهولة الوصول إلى هذه الخيارات عبر الضغط المطول على زر الإرسال واختيار “الرسالة المجدولة” وتحديد نمط التكرار.

التحديث أصبح متاحا الآن للتحميل على أنظمة أندرويد وiOS وويندوز وmacOS، ليصل لجميع المستخدمين بلا استثناء.