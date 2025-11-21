ميزة جديدة من أمازون تلخص المسلسلات بالذكاء الاصطناعي.. تفاصيل

دخلت تجربة متابعة الأعمال التلفزيونية مرحلة جديدة بعد إعلان شركة أمازون عن ميزة ملخصات الفيديو على منصتها برايم فيديو والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المشاهدين على تذكر ما فاتهم بين مواسم المسلسلات.

وتستخدم الميزة الجديدة الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج ملخصات موسمية بجودة سينمائية تشمل سردا صوتيا متزامنا مع الحوارات والموسيقى، إذ تتوفر الميزة في البداية بنسخة تجريبية لأعمال أصلية مثل Fallout وJack Ryan وUpload وفق تقرير نشره موقع TechCrunch.

وكانت أمازون قد طرحت العام الماضي ميزة مشابهة باسم X-Ray Recaps والتي توفر ملخصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لعرض خلاصة الحلقات أو المواسم دون كشف أحداث مفصلة بفضل ضوابط تمنع حرق الأحداث.

ورغم انتشار ملخصات النصوص الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في الرسائل ونتائج البحث، إلا أن تطبيق هذه التقنية على الفيديو يختلف، إذ يتيح تجربة مشاهدة أكثر وضوحا وتفاعلا وقد يعتبرها البعض إضافة مهمة بينما يراها آخرون تدخلا غير مرغوب فيه في تجربة المتابعة.

وتأتي خطوة أمازون في وقت تستكشف فيه منصات بث أخرى إمكانات الذكاء الاصطناعي، إذ تقدم YouTube TV ميزة Key Plays لمشاهدة أبرز لقطات المباريات وقد منحت يوتيوب أول جائزة إيمي تقنية رغم محدودية الميزة.

واعتمدت نتفليكس الذكاء الاصطناعي في الإنتاج مستخدمته لأول مرة هذا العام في مسلسل The Eternaut لتوليد مشاهد انهيار المباني وأيضا لتصوير الممثلين بملامح أصغر في فيلم Happy Gilmore 2 إضافة إلى تصميم الأزياء والديكورات في مرحلة ما قبل الإنتاج لفيلم Billionaires Bunker.

ويستمر الجدل حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة إذ يخشى الفنانون من استغلال الأدوات التي قد تتدرب على أعمالهم دون إذن لتقليص دورهم، بينما في المقابل يرى البعض أن هذه التقنيات خصوصا في الرسوم والتحريك والمؤثرات البصرية قد تسرع عملية الإنتاج وتمكن صناع الفن من تنفيذ مشاريع أكبر في وقت أقل.