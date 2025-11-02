ناسا: الجسم الفضائي 3I/ATLAS يجري مناورة أثناء اقترابه من الشمس



وكالات

أكد تقرير صادر عن مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة "ناسا"، أن الجسم الفضائي 3I/ATLAS أجرى مناورة أثناء اقترابه من الشمس، مما أظهر أول دليل على التسارع غير الجاذبي.

وجاء في التقرير: "يبلغ التسارع الشعاعي للشمس 135 كيلومترا 9×10-7 وحدة فلكية في اليوم المربع، ويبلغ التسارع العرضي الموازي بالنسبة لاتجاه الشمس 60 كيلومترا (4×10-7 وحدة فلكية) في اليوم المربع".

وأشار التقرير إلى أن هذه المناورة غير العادية نفذت على مسافة تعادل 203 مليون كيلومتر.

ورجح العالم في جامعة هارفارد الأمريكية آفي لوب أن تكون قوة مجهولة تؤثر على الجسم الفضائي، مما يتسبب في انحرافه عن مساره أثناء اقترابه من الشمس، واقترح أن يتم تحريك ATLAS بواسطة الدفع النفاث.

وأضاف العالم، أنه إذا كان هذا صحيحا، فإن الجسم سوف يفقد نصف كتلته خلال فترة زمنية معينة.

واختتم: "يجب أن يكون من الممكن اكتشاف مثل هذه الخسارة الهائلة في الكتلة على شكل سحابة كبيرة من الغاز تحيط بـ3I/ATLAS خلال الأشهر التالية: نوفمبر وديسمبر 2025"، وفقا لروسيا اليوم.