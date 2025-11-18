جوجل تكشف عن نموذج Gemini 3 المخصص للمهام المعقدة والأكثر أمانا

كتب- محمود الهواري:

كشفت شركة جوجل عن Gemini 3، أحدث جيل من نماذجها للذكاء الاصطناعي، مؤكدة تحقيق قفزات كبيرة في مجالات الرياضيات والعلوم والذكاء متعدد الوسائط والذكاء الوكيلي القادر على تنفيذ المهام المعقدة.

ويعد هذا الإصدار الجديد من أكبر تحديث منذ تقديم سلسلة Gemini عام 2023، حيث يتضمن نماذج متخصصة وأدوات تطوير جديدة.

وأكدت جوجل أن نماذج Gemini 3 ستظل مغلقة المصدر، مخصصة للاستخدام عبر منتجات الشركة ومنصات المطورين وواجهات البرمجة مثل Google AI Studio وVertex AI وبيئة Gemini CLI.

وأشارت الشركة إلى أن شعبية تطبيق Gemini تجاوزت 650 مليون مستخدم نشط شهريا، بينما يستخدم أكثر من 13 مليون مطور أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، ويتفاعل أكثر من ملياري مستخدم شهريًا مع ميزة مطالعات الذكاء الاصطناعي داخل محرك البحث.

يرتكز الإصدار الجديد على مفهوم الذكاء الاصطناعي الوكيلي Agentic AI، حيث يمكن للنظام التخطيط والتنفيذ والتفاعل مع الواجهات والأدوات بدلا من الاكتفاء بتوليد النصوص، ويتيح Gemini 3 تحويل الأوامر العامة إلى مهام متسلسلة عبر التطبيقات والأجهزة المختلفة، وإنشاء واجهات تفاعلية وإدارة المهام المعقدة.

وحقق Gemini 3 Pro نتائج مميزة في الاستدلال الرياضي والعلمي حيث سجل 95% في اختبار الرياضيات AIME 2025 بدون أدوات و100% عند استخدام الأكواد، متفوقا على الإصدار السابق ونماذج منافسة مثل GPT-5.1 من OpenAI، كما تصدر قائمة LMArena للاستدلال النصي متفوقًا على نماذج xAI وClaude وGemini 2.5 Pro.

ويقدم Gemini 3 واجهات توليدية غنية بالصور والمخططات ويحلل نية المستخدم لاختيار أفضل طريقة عرض للمعلومات، كما يتيح Gemini Agent تنسيق مهام متعددة عبر التطبيقات والتصفح الحي مع طلب موافقة المستخدم قبل تنفيذ أي إجراءات حساسة.

وتقدم منصة Antigravity بيئة تطوير متكاملة لإنجاز المهام الكاملة تشمل كتابة الشيفرات وتصميم الواجهات وتصحيح الأخطاء والتنفيذ المباشر، مع أدوات جديدة للتحكم في عمق الاستدلال والبرمجة الآمنة متعددة اللغات وربط المعلومات عبر البحث.

ويتمتع Gemini 3 بقدرات متقدمة في التفسير المكاني وتحليل الفيديو وإنشاء التطبيقات التفاعلية انطلاقًا من أوامر نصية واحدة، مع التزام أكبر بالتعليمات واستقرار أعلى في العمليات المعتمدة على الوكلاء وفقًا لتجارب شركات مثل Figma وJetBrains وReplit.

وتؤكد جوجل أن Gemini 3 هو الأكثر أمانا من بين نماذجها بفضل تقليل الميل إلى المجاملة وتحسين مقاومة الهجمات عبر الحقن البرمجي بالتعاون مع جهات خارجية لتقييم المخاطر، وقد بدأت الشركة توفير Gemini 3 عبر محرك البحث ومنصات Google AI Studio وVertex AI وتطبيق Gemini وCLI مع خطط لإطلاق إصدارات إضافية لاحقا.

ويعد Gemini 3 خطوة نوعية لجوجل نحو نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على التخطيط والتنفيذ وبناء الواجهات وتنسيق الأدوات، ما يعكس انتقالًا واضحًا نحو الذكاء الاصطناعي الوكيلي ومنافسة قوية في سوق الذكاء الاصطناعي.