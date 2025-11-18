عطل يضرب كلاود فلير ويتسبب في تعطل مواقع إخبارية وإكس

تفاجأ آلاف المستخدمين، الثلاثاء، بتعطل جزئي في عدد من المواقع الإلكترونية نتيجة عطل أصاب خدمة كلودفلير Cloudflare، ما أدى إلى صعوبة الوصول إلى منصات مختلفة، من بينها موقع مصراوي.

وشملت التأثيرات ايضا منصة إكس X ، حيث أبلغ كثير من المستخدمين عن عدم قدرتهم على استخدامها، وفق بيانات موقع تتبُّع الأعطال Down Detector.

وتعد Cloudflare إحدى أبرز الخدمات المسؤولة عن حماية وتسريع المواقع والتطبيقات على الإنترنت. ومع حدوث العطل، ظهرت للمستخدمين رسالة تطالبهم بـ: “يرجى إلغاء حظر challenges.cloudflare للمتابعة” عند محاولة الدخول إلى المواقع المتأثرة.

وأكدت الشركة، عبر صفحة الحالة الخاصة بها، أنها على دراية بالمشكلة وتعمل على التحقيق فيها، موضحة أن العطل قد يطال عددًا من عملائها، مع التعهد بنشر تحديثات إضافية فور توافرها.

كما أظهر موقع الحالة الرسمي لـ كلود فلير Cloudflare وجود أعمال صيانة مجدولة في بعض مراكز البيانات، بينها مركز فرانكفورت، وهو ما قد يتسبب في تأخيرات ومشكلات مؤقتة لدى المستخدمين.