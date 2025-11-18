إعلان

مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك.. TCL تعلن عن حاسب لوحي بمواصفات منافسة

كتب : مصراوي

05:19 ص 18/11/2025

TCL

وكالات

أعلنت TCL عن حاسبها الجديد الذي حصل على مواصفات ممتازة تجعل منه منافسا قويا في سوق الحواسب اللوحية التي تعمل بأنظمة أندرويد.

حصل حاسب NxtPaper 11 Gen 2 على هيكل أنيق التصميم مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك المتين والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (253.6/165.4/7.3) ملم، وزنه 500 ج، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP54.

شاشته جاءت بمقاس 10.95 بوصة، دقة عرضها 1200/1920 بيكسل، كثافتها 207 بيكسل/الإنش تقريبا، ومعدل سطوعها يصل إلى 500 nits، كما جهّز الحاسب بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15"، ومعالج Mediatek Helio G80، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6/8 جيجابايت، وذواكر داخلية 64/128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 8 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 5 ميجابيكسل.

دعمته TCL أيضا بمكبرات صوت عالية الأداء، وتقنية Bluetooth 5.0، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 8000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط، وستطرحه في الأسواق العالمية باللون الرمادي، بسعر 199 يورو تقريبا، وفقا لروسيا اليوم.

