مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك.. TCL تعلن عن حاسب لوحي بمواصفات منافسة

أعلنت TCL عن حاسبها الجديد الذي حصل على مواصفات ممتازة تجعل منه منافسا قويا في سوق الحواسب اللوحية التي تعمل بأنظمة أندرويد.

حصل حاسب NxtPaper 11 Gen 2 على هيكل أنيق التصميم مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك المتين والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (253.6/165.4/7.3) ملم، وزنه 500 ج، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP54.

شاشته جاءت بمقاس 10.95 بوصة، دقة عرضها 1200/1920 بيكسل، كثافتها 207 بيكسل/الإنش تقريبا، ومعدل سطوعها يصل إلى 500 nits، كما جهّز الحاسب بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15"، ومعالج Mediatek Helio G80، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6/8 جيجابايت، وذواكر داخلية 64/128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 8 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 5 ميجابيكسل.

دعمته TCL أيضا بمكبرات صوت عالية الأداء، وتقنية Bluetooth 5.0، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 8000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط، وستطرحه في الأسواق العالمية باللون الرمادي، بسعر 199 يورو تقريبا، وفقا لروسيا اليوم.