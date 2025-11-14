ما هي استخدامات روبوت Gemini من جوجل؟

انتشر مؤخرا استخدام روبوت Gemini من جوجل بشكل كبير، خصوصا بعد إطلاق نموذج Nano Banana الذي يتميز بإنتاج صور بدقة عالية جدا وتفاصيل احترافية، ما جعل الكثير من المستخدمين من مختلف الفئات يعتمدون عليه لإنتاج صور شخصية مبتكرة بأوضاع مختلفة.

وساهمت قدرة النموذج على فهم جميع التفاصيل المضمنة في المطالبات في زيادة شعبيته بشكل ملحوظ.

لكن قدرات Gemini لا تتوقف عند توليد الصور الاحترافية، فهو أداة مبتكرة لتعزيز الإنتاجية داخل منظومة تطبيقات جوجل مثل Drive وGmail والمستندات (Docs)، ويمكن استخدامه بعدة طرق لتسهيل أداء المهام اليومية وتحسين الكفاءة العملية.

خمس استخدامات مبتكرة لروبوت Gemini

1- البحث الذكي داخل ملفات جوجل درايف

يستطيع Gemini البحث في الملفات المخزنة داخل Google Drive دون الحاجة لتذكر أسماء الملفات أو المجلدات.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدم كتابة: "اعثر على ملف PDF يحتوي على أسعار الوصلات الكهربائية"، وسيعرض الروبوت قائمة بالملفات ذات الصلة بفضل قدرته على فهم السياق والمحتوى الداخلي للملفات.

2- تسهيل التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني

تكامل Gemini مع Gmail يسهل الوصول إلى المعلومات داخل الرسائل دون الحاجة للبحث اليدوي. يمكن طرح أسئلة مثل: “متى تنتهي صلاحية ضمان الجهاز؟” أو “أظهر آخر رسالة من مزود الإنترنت حول تغيير خطة الاشتراك”، ليقوم الروبوت بتحليل الرسائل وتلخيصها في نقاط واضحة، ما يوفر وقتا كبيرا ويزيد الإنتاجية.

3- تلخيص مقاطع الفيديو من يوتيوب دون مشاهدتها

يمكن لروبوت Gemini تلخيص محتوى مقاطع الفيديو على يوتيوب بمجرد إدخال الرابط، ويعرض النقاط الرئيسية للموضوع دون الحاجة لمشاهدته بالكامل، ما يساعد في البحث أو مقارنة عدة مقاطع حول موضوع واحد بسرعة وكفاءة.

4- تسهيل تتبع المهام

يمكن للمستخدم طلب عرض جدول أعماله الأسبوعي بكتابة مطالبة مثل: “ما جدول أعمالي هذا الأسبوع؟”، وسيجمع الروبوت جميع المواعيد والأحداث من Google Calendar ويعرضها بطريقة منظمة، مع القدرة على تتبع المهام السابقة مثل إرسال الفواتير أو متابعة المشاريع عبر البريد الإلكتروني.

5- المساعدة في الكتابة والتحرير داخل مستندات جوجل

يعمل Gemini داخل Google Docs لتحسين جودة النصوص وتنظيمها، من خلال تلخيص المسودات، تحويل الملاحظات العشوائية إلى نصوص منظمة، استخراج المهام والمواعيد النهائية، وإعادة تنسيق النصوص إلى جداول أو قوائم، مما يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين.

من يمكنه الاستفادة من هذه القدرات؟

جميع مستخدمي Gemini يمكنهم الاستفادة من هذه الإمكانيات، لكن للوصول إلى مستنداتك ورسائل البريد الإلكتروني، سيطلب الروبوت إذن الوصول إلى حسابك في خدمة Google Workspace.