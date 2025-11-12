مواصفات هاتف "فيفو X300 برو" الجديد

أعلنت شركة فيفو عن إصدار هاتفها الجديد X300 برو، الذي يعمل بنظام أندرويد 16 مع دعم حتى خمس ترقيات رئيسية.

البطارية والأداء

ويأتي الهاتف مزود ببطارية 6510 مللي أمبير، بينما يتميز الهاتف بأداء قوي بفضل معالج MediaTek Dimensity 9500 المبني على معمارية 3 نانومتر، ووحدة معالجة الرسومات G1-Ultra، مع ذاكرة وصول عشوائي تتراوح بين 12 و16 جيجابايت.

ويدعم الهاتف شحن سلكي بقوة 90 واط وشحن لاسلكي بقوة 40 واط مع خاصية الشحن العكسي.

الشاشة والعرض

ويأتي X300 برو بشاشة LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، ودقة 1260 × 2800 بكسل، تدعم HDR10+ وDolby Vision ومعدل تحديث 120 هرتز، مع أقصى سطوع 2113 شمعة، إذ تغطي الشاشة حوالي 91.6% من واجهة الهاتف.

الكاميرات والتصوير

يأتي الهاتف مزود بكاميرا خلفية ثلاثية تتضمن، عدسة واسعة 50 ميجابكسل f/1.6 وعدسة تليفوتو 200 ميجابكسل f/2.7 مع تقريب بصري 3.7x وماكرو 2.7:1 وعدسة فائقة الاتساع 50 ميجابكسل f/2.0 بزاوية 119 درجة.

وتدعم الكاميرات تصوير فيديو حتى 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية و4K بمعدلات متعددة تصل إلى 120 إطارا في الثانية، مع مثبت إلكتروني وصوت عالي الجودة، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابكسل لتجربة سيلفي ممتازة.

التخزين والذاكرة

يتوفر الهاتف بسعات تخزين 256، 512 جيجابايت وحتى 1 تيرابايت، مع 12 أو 16 جيجابايت رام، بدون فتحة لبطاقة خارجية.

التصميم والمتانة

ويعتمد الهاتف على واجهة زجاجية Armor Glass وإطار من الألومنيوم، ومقاوم للغبار والماء وفق معيار IP68/IP69، مع دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية حسب السوق، إذ يأتي بألوان الأسود الفانتوم، الأزرق الضبابي، البني الكثيب، والأبيض السحابي.

الأداء والاختبارات

حقق الهاتف نتائج قوية في اختبارات الأداء مثل أنتوتو 2982875 وGeekBench 10264 و3DMark 7263، بينما بطارية الهاتف توفر ما يصل إلى 48 ساعة من التحمل مع 1200 دورة شحن.

الاتصالات والميزات الإضافية

يدعم الهاتف شبكات GSM / HSPA / LTE / 5G، واي فاي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، بلوتوث 5.4، تقنية NFC، ومستشعر بصمة تحت الشاشة بالموجات فوق الصوتية، كما يدعم مكبرات صوت ستيريو وصوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلوهرتز.