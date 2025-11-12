أوبو وون بلس توسعان نطاق تحديث أندرويد 16

بدأت شركتا أوبو وون بلس في طرح تحديث أندرويد 16 على نطاق أوسع حيث بدأت عدة هواتف وأجهزة لوحية في استقبال التحديث الجديد.

وأكدت شركة أوبو سابقا أنها ستطرح التحديث للأجهزة التالية Oppo Find N5 وOppo Find X8 وOppo Find X8 Pro وOppo Find N3 وOppo Find N3 Flip وOppo Pad 3 Pro

وبدأ طرح التحديث لهواتف Find N5 وX8 وX8 Pro في 6 نوفمبر بحسب تقرير موقع 9to5Google المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ومن المقرر أن تتلقى أجهزة Find N3 وFind N3 Flip وOppo Pad 3 Pro التحديث ابتداء من 11 نوفمبر وهذه النسخ مستقرة وسيتم طرحها عالميا.

وبدأت شركة ون بلس أيضا في تحديث عدد من أجهزتها إلى أندرويد 16 وتشمل الأجهزة OnePlus 12 وOnePlus Open وOnePlus Pad 3 وOnePlus Pad 2

حتى الآن التحديثات متاحة في الهند فقط لكن من المتوقع أن يتم طرحها في الأسواق العالمية خلال الأسبوعين القادمين.