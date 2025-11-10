YouTube TV يقدم رصيدا بقيمة 20 دولارا للمشتركين لهذا السبب.. تفاصيل

أعلنت خدمة YouTube TV أنها ستمنح مشتركيها رصيدا بقيمة 20 دولارا، تعويضا عن انقطاع قنوات Disney، بما في ذلك شبكات ESPN وABC، لأكثر من أسبوع، إذ سيتمكن المشتركون من استخدام الرصيد على كشف الحساب التالي.

وأكد متحدث باسم يوتيوب صحة الخبر لموقع تك كرانش، إذ أضافت الشركة أن الرصيد متاح الآن، وأن المشتركين سيتلقون تعليمات عبر البريد الإلكتروني حول كيفية تطبيقه.

وجاءت إزالة قنوات ديزني من خدمة YouTube TV في 31 أكتوبر، حيث أوضحت الشركة أنه في حال التوصل إلى اتفاق مع ديزني، ستُعاد القنوات خلال ساعات.

ويبدو أن النزاع يدور حول الأسعار، حيث انتقدت YouTube TV الزيادة المزعومة في أسعار ديزني، بينما قالت ديزني إن يوتيوب "يرفض دفع أسعار عادلة لقنواتنا".

ويذكر أن النزاع الأخير بين YouTube TV وديزني كان في عام 2022، حين قدمت YouTube TV رصيدًا بقيمة 15 دولارًا بعد إزالة برمجة ديزني ليوم واحد فقط.