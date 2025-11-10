إعلان

YouTube TV يقدم رصيدا بقيمة 20 دولارا للمشتركين لهذا السبب.. تفاصيل

كتب : محمود الهواري

01:53 م 10/11/2025

YouTube TV

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت خدمة YouTube TV أنها ستمنح مشتركيها رصيدا بقيمة 20 دولارا، تعويضا عن انقطاع قنوات Disney، بما في ذلك شبكات ESPN وABC، لأكثر من أسبوع، إذ سيتمكن المشتركون من استخدام الرصيد على كشف الحساب التالي.

وأكد متحدث باسم يوتيوب صحة الخبر لموقع تك كرانش، إذ أضافت الشركة أن الرصيد متاح الآن، وأن المشتركين سيتلقون تعليمات عبر البريد الإلكتروني حول كيفية تطبيقه.

وجاءت إزالة قنوات ديزني من خدمة YouTube TV في 31 أكتوبر، حيث أوضحت الشركة أنه في حال التوصل إلى اتفاق مع ديزني، ستُعاد القنوات خلال ساعات.

ويبدو أن النزاع يدور حول الأسعار، حيث انتقدت YouTube TV الزيادة المزعومة في أسعار ديزني، بينما قالت ديزني إن يوتيوب "يرفض دفع أسعار عادلة لقنواتنا".

ويذكر أن النزاع الأخير بين YouTube TV وديزني كان في عام 2022، حين قدمت YouTube TV رصيدًا بقيمة 15 دولارًا بعد إزالة برمجة ديزني ليوم واحد فقط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

YouTube TV منح مشتركيها المشتركون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
وزير الخارجية يؤكد حرص الرئيس السيسي على العلاقات بين مصر ودول الخليج
النائبة نشوى الديب تعلن انسحابها من الانتخابات.. ومصادر: غير قانوني
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)