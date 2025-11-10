خطر خفي يهدد هاتفك.. جوجل تصدر تحذيرا عاجلا بشأن شبكات الواي فاي

كتب- مصراوي

أطلقت جوجل وهيئة أمن النقل الأمريكية TSA تحذيرات عاجلة جديدة لمستخدمي الهواتف الذكية تنبههم إلى تجنب استخدام شبكات الواي فاي العامة ومنافذ الشحن في الأماكن المفتوحة لما تشكله من خطر على الخصوصية وأمن البيانات الشخصية.

وحذرت جوجل في تقريرها الصادر لشهر أكتوبر 2025 بعنوان "ما وراء الكواليس" مستخدمي نظام أندرويد من الاعتماد على شبكات الإنترنت العامة مشيرة إلى أن هذه الشبكات قد تكون غير مشفرة ما يسهل على القراصنة استغلالها.

وبحسب التقرير فإن 94% من مستخدمي أندرويد معرضون لهجمات الاحتيال عبر الرسائل النصية التي وصفتها جوجل بأنها شبكات احتيالية عالمية متطورة تهدف إلى إلحاق خسائر مالية وضغوط نفسية بالمستخدمين كما أظهرت البيانات أن 73% من المستخدمين يشعرون بالقلق من الاحتيال الإلكتروني فيما يعتبر 84% أن هذه الهجمات تشكل تهديدا خطيرا للمجتمع.

وجاء تحذير جوجل متناغما مع تحذير مشابه أصدرته هيئة أمن النقل الأمريكية في يوليو الماضي دعت فيه المسافرين إلى تجنب استخدام محطات الشحن العامة في المطارات والمراكز التجارية موضحة أن بعض المنافذ قد تكون مخترقة وتقوم بسرقة البيانات أو زرع برمجيات خبيثة في الأجهزة.

ورغم هذه التحذيرات أشارت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC إلى أن الوضع اليوم أصبح أكثر أمانا مقارنة بالماضي مؤكدة أن معظم المواقع تستخدم التشفير HTTPS لحماية المعلومات ما يجعل الاتصال عبر شبكات الواي فاي العامة غالبا آمنا.

وأكد الخبراء الأمنيون أن الحذر يظل ضروريا خاصة مع تزايد أساليب الاختراق المتقدمة.

وتشمل نصائح جوجل وتوصيات الأمان استخدام شبكة VPN آمنة من مطورين موثوقين وتجنب الشبكات المجانية أو الصينية التأكد من أن المواقع تبدأ برمز القفل وعنوانها يبدأ بـ HTTPS التحقق من هوية شبكة الواي فاي الرسمية قبل الاتصال بها وتعطيل خاصية الاتصال التلقائي بالشبكات العامة.

وبينما يرى البعض أن استخدام الإنترنت العام أصبح أكثر أمانا بفضل تقنيات التشفير الحديثة تذكر جوجل المستخدمين بأن الحذر الرقمي هو خط الدفاع الأول في عالم تزداد فيه التهديدات الإلكترونية يوما بعد يوم.