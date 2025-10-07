ميزة جديدة داخل ChatGPT قد تغير شكل استخدام الإنترنت.. التفاصيل

أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق ميزة جديدة داخل ChatGPT تتيح للمستخدمين التفاعل مع تطبيقات خارجية مباشرة من داخل المحادثة، في خطوة تهدف إلى تحويل المساعد الذكي إلى منصة إنتاجية متكاملة قادرة على تنفيذ المهام بالتعاون مع خدمات الإنترنت المختلفة.

وخلال عرض مباشر، استعرضت الشركة كيفية استخدام هذه الميزة الجديدة؛ إذ يستطيع المستخدم "استدعاء" تطبيقات متنوعة أثناء المحادثة للمساعدة في تنفيذ المهام، بينما يتولى ChatGPT توفير السياق والإرشادات.

وفي مثال عملي، طلب أحد موظفي OpenAI من تطبيق Canva عبر ChatGPT تصميم ملصق لمشروع خاص بالمشي مع الحيوانات الأليفة، لتظهر عدة تصاميم جاهزة خلال ثوان، ثم تابع بطلب إنشاء عرض تقديمي مستند إلى التصميم نفسه.

وفي تجربة أخرى، استعان الموظف بتطبيق Zillow لعرض خريطة تفاعلية للمنازل المعروضة للبيع في مدينة معينة، مع إمكانية طرح الأسئلة ومتابعة التفاصيل داخل المحادثة ذاتها.

وتشمل قائمة التطبيقات المتاحة منذ اليوم: Booking.com، وCanva، وCoursera، وExpedia، وFigma، وSpotify، وZillow، على أن تضاف لاحقا تطبيقات جديدة مثل DoorDash، وOpenTable، وTarget، وUber.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن بدأت OpenAI مؤخرا في السماح بعمليات الشراء المباشر من خلال ChatGPT، ضمن توجه أوسع لدمجه في منظومة خدمات الويب اليومية.

وأعلنت الشركة عن إتاحة حزمة تطوير برمجيات (SDK) للمطورين لبدء إنشاء تطبيقاتهم التجريبية اعتبارا من اليوم، مع خطة لإطلاق دليل خاص لاستعراض التطبيقات المعتمدة مستقبلًا.

وأكد الرئيس التنفيذي، سام ألتمان، أن OpenAI ستكشف قريبا عن آليات تحقيق الدخل للمطورين عبر هذه التطبيقات.

وبهذه الإضافة، تؤسس OpenAI لمرحلة جديدة تجعل من ChatGPT مركزا تفاعليا يربط بين الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية اليومية، ليصبح المستخدم قادرا على تنفيذ مهامه من مكان واحد دون الحاجة للتنقل بين التطبيقات المختلفة.

ويرى محللون أن الخطوة الجديدة تمثل بداية لظهور منظومة شبيهة بـ "متجر التطبيقات"، لكنها مبنية على واجهات المحادثات الذكية، وهو ما يمنح OpenAI أفضلية تنافسية في سوق المساعدات التفاعلية أمام شركات مثل جوجل وميتا وأنثروبيك.