إعلان

اكتشاف حذاء عشبي عمره 750 عاما في عش نسر في إسبانيا

كتب : مصراوي

06:01 م 06/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    اكتشاف حذاء عشبي عمره 750 عاما
  • عرض 3 صورة
    اكتشاف حذاء عشبي عمره 750 عاما

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

كشف باحثون في جنوب إسبانيا عن قطعة حذاء من العصور الوسطى ضمن أعشاش نسر اللحية في كهف على جرف صخري، في إنجاز يسلط الضوء على قدرة هذه الطيور على جمع مقتنيات أثرية وتزيين أعشاشها بها على مدى قرون.

أوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة علم البيئة، أن النسور الملتحية كانت تستخدم أعشاشها المتوارثة عبر الأجيال لتكديس العظام والعشب والأغصان والمواد المجمعة، ما جعل هذه المواقع بمثابة متاحف طبيعية حقيقية حسب ما قاله أنتوني مارغاليدا، عالم البيئة في معهد أبحاث الحياة البرية في إسبانيا.

مقتنيات بشرية في أعشاش الطيور

وأشار الباحثون إلى أن نحو 9% من المواد التي جمعوها في اثني عشر عشا محفوظا جرى تصنيعها من قبل الإنسان، بما في ذلك قطع من الجلد والقماش وسهام وأحذية عشبية، حيث اكتُشف حذاء واحد سليم مصنوع من عشبة الحلفاء ويعود عمره إلى نحو 750 عامًا، ما يعكس أسلوب صناعة أحذية الإسبادريل في العصور الوسطى.

أعشاش النسور كنز للعلماء

وتظهر نتائج البحث أن أعشاش النسور يمكن أن توفر معلومات قيمة لعلماء الآثار بسبب الظروف المستقرة للكهوف التي تحافظ على البقايا العضوية لقرون، ويخطط الفريق العلمي لتحديد جميع البقايا البيولوجية والبشرية وربطها بالفترات الزمنية المختلفة للأعشاش لمعرفة تاريخ استخدامها عبر العصور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حذاء عشبي أعشاش الطيور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أفيخاي يواصل أكاذيبه: إسرائيل المنتصر في حرب أكتوبر.. ومصريون: نسيت الكستور
بالأسعار.. طرح تطعيم الإنفلونزا الموسمية في مراكز "فاكسيرا"
لماذا قفزت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا لذروات جديدة اليوم؟3 أسباب..
مواد كحولية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" بالمحور
لا سلام دون دولة فلسطينية وجيش مصر لا يهاب التحدي.. 5 رسائل من السيسي في ذكرى نصر أكتوبر