جوجل تحذر من حملة ابتزاز إلكتروني واسعة عبر رسائل بريد إلكتروني

كشفت شركة جوجل، أن قراصنة يشنون حملة ابتزاز إلكتروني واسعة ضد عدد من المديرين التنفيذيين في شركات مختلفة، عبر رسائل بريد إلكتروني تزعم سرقة بيانات حساسة من تطبيقات أعمال تابعة لشركة "أوراكل".

وأوضحت "جوجل" أن المجموعة التي تقف وراء الهجوم تدعي انتماءها إلى عصابة برامج الفدية "cl0p"، مشيرة إلى أن القراصنة زعموا اختراق حزمة تطبيقات "Oracle E-Business Suite".

ووصفت الشركة الحملة بأنها "كثيفة"، لكنها امتنعت عن تقديم تفاصيل إضافية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تملك أدلة كافية لإثبات صحة هذه الادعاءات بشكل قاطع.

من جانبها، ذكرت سينثيا كايزر، رئيسة "مركز أبحاث برامج الفدية" في شركة الأمن السيبراني Halcyon، أن شركتها رصدت طلبات ابتزاز تراوحت بين ملايين إلى عشرات الملايين من الدولارات، وصلت في بعض الحالات إلى 50 مليون دولار.

وأضافت كايزر أن هناك جدلا حول مدى ارتباط "cl0p" مباشرة بالهجوم، لكن مؤشرات أولية تشير إلى وجود علاقة محتملة، مع احتمال أن تكون مجموعات أخرى قد قلدت أسلوبها.

وفي رد مقتضب عبر البريد الإلكتروني لوكالة "رويترز"، قالت مجموعة "cl0p" إنهم "غير مستعدين لمناقشة التفاصيل في الوقت الحالي".