كشفت شركة "كافيار"، المتخصصة في تعديل وإصدار النسخ الفاخرة من الهواتف الذكية، عن طرازها الجديد المحدود سامسونج Z-Fold7 الحافة الذهبية.

ويجسد هذا الإصدار الفخامة القصوى، حيث يعتمد بالكامل على الذهب الخالص والتيتانيوم وجلد التمساح الأصلي، ويستهدف شريحة العملاء الذين يعشقون أن يكونوا في مركز الاهتمام.

تصميم الهاتف يمزج بين الذهب وجلد التمساح

وصمم هاتف "جولدن إيدج" ليكون تحفة فنية تلفت الأنظار، ويرتكز تصميمه على عناصر مستوحاة من صناعة الساعات السويسرية الراقية.

ويدمج الهاتف بين عناصر مصبوبة صلبة من الذهب عيار 18 قيراطا، وهو ما وصفته الشركة بـ "أقوى وأجمل أنواع المعادن الثمينة"، مع جلد التمساح الأسود الأصلي لتباين أنيق.

ويتميز الهاتف بـ "تعزيزات إدخال" جانبية على شكل نصف دائرة مضلعة تشبه إطار الساعة (Bezel)، وهي مصنوعة من التيتانيوم عالي الجودة المستخدم في صناعة الطائرات ومطلية بتقنية PVD باللون الأسود.

ويتوسط التكوين "تاج الكافيار" الذي يحمل شعار الشركة، وهو مطلي بالذهب الكهربائي المزدوج عيار 24 قيراطا.

إصدار محدود

ويقتصر هذا الإصدار الفاخر للغاية على 17 قطعة فقط حول العالم، مما يزيد من حصريته وقيمته الاستثنائية، بينما يبلغ ثمن الهاتف 87,430 دولارا أمريكيا، وهو ما يعادل ما يزيد عن 4 مليون و100 ألف جنيه مصري تقريبا.

ويحصل كل مالك على شهادة أصالة دولية ذات خمس مستويات حماية، إلى جانب شهادة شخصية باسمه.