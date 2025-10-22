تغييرات بشأن أسعار التطبيقات على متجر Google Play.. تفاصيل

تأجل الموعد النهائي الذي كان مقررا لشركة جوجل لإجراء تغييرات كبيرة على متجرها للتطبيقات "Google Play" في إطار قضية "إيبك غيمز"، ليصبح 29 أكتوبر بدلا من 22 أكتوبر.

وكان من المفترض أن يبدأ جوجل تنفيذ تعديلات تشمل السماح للمطورين بتحديد أسعار تطبيقاتهم بأنفسهم، وفتح خيارات الدفع خارج نظام الفوترة الخاص بالمتجر، بعد أن قضت المحكمة الجزئية الأميركية بذلك في معركة قضائية طويلة بين الشركتين.

وجاء التأجيل بعد اتفاق بين "إيبك غيمز" و"جوجل"، وموافقة القاضي جيمس دوناتو على تمديد تنفيذ الحكم الدائم لمدة أسبوع إضافي.

ولم تفصح الوثائق الرسمية عن سبب طلب التمديد أو موافقة الطرفين عليه، رغم أن الرئيس التنفيذي لشركة إيبك، تيم سويني، كان قد احتفل سابقا بموعد 22 أكتوبر باعتباره اليوم الذي سيحصل فيه المطورون على الحق القانوني لتوجيه مستخدمي "Google Play" في الولايات المتحدة إلى طرق دفع خارج التطبيق دون رسوم إضافية أو تحذيرات.

وفي وقت سابق، أكدت جوجل لموقع "The Verge" التزامها بالقوانين، مشيرة إلى أن نظام الدفع "Google Play Billing" سيظل إلزاميا للمطورين حتى الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية، بما في ذلك أي استئنافات محتملة أمام المحكمة العليا، والتي تنوي الشركة تقديمها بحلول 27 أكتوبر.