انقطاع في خدمات أمازون السحابية يربك الإنترنت.. ماذا جرى لـ"شات جي بي تي"؟

كتب- محمود الهواري:

06:10 م 20/10/2025

شركة أمازون

تأثرت خدمة روبوت الدردشة "ChatGPT" التابعة لشركة OpenAI، يوم الاثنين، جراء الانقطاع الواسع في خدمات أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، ما تسبب في بطء استجابة المنصة وتعذر حصول بعض المستخدمين على ردود لفترات متقطعة.

وأظهر موقع DownDetector المتخصص في تتبع أعطال المواقع والمنصات الرقمية، ارتفاعا كبيرا في بلاغات المستخدمين عن مشكلات في ChatGPT بعدة دول، أبرزها الولايات المتحدة، بالتزامن مع الانقطاع الذي ضرب البنية السحابية لشركة أمازون.

كما أبلغ مستخدمون عبر منصة Reddit عن مشكلات في عمل المساعد الصوتي "أليكسا" التابع لأمازون، في حين تأثرت مجموعة واسعة من المواقع والتطبيقات الأخرى بالخلل ذاته، من بينها سناب شات، سيغنال، فورتنايت، وروبلوكس، إلى جانب منصات مالية مثل باي بال (PayPal)، Venmo، وChime.

بداية العطل

رصد موقع DownDetector أولى بلاغات المستخدمين بشأن تعطل سناب شات في نحو الساعة 7:45 صباحاً (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، حيث أفاد أغلبهم بوجود مشكلات في تشغيل التطبيق والموقع الإلكتروني وصعوبة الاتصال بالخوادم، ما تسبب في توقف جزئي أو كلي للخدمة لدى عدد كبير من المستخدمين.

وتزامن العطل مع مشكلات تقنية مشابهة طالت مواقع وتطبيقات شهيرة مثل Roblox وCanva وDuolingo وWordle، ما أثار تساؤلات واسعة بين المستخدمين حول أسباب هذا الانقطاع المفاجئ الذي أصاب عددا كبيرا من الخدمات الرقمية في توقيت واحد.

إعلان

