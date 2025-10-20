ماذا قالت "سناب شات" و"أمازون" عن العطل المفاجئ؟



تفاجأ آلاف من مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي "سناب شات" صباح اليوم الإثنين بعطل مفاجئ تسبب في توقف التطبيق عن العمل لدى عدد كبير من المستخدمين حول العالم.



وبحسب بيانات موقع DownDetector المتخصص في رصد أعطال الخدمات الرقمية، بدأت البلاغات تتصاعد منذ الساعة 7:45 صباحا، حيث أبلغ المستخدمون عن مشكلات تتعلق بالاتصال بالخادم (Server) وتعذر الوصول إلى بعض خصائص التطبيق.

ولم يقتصر الانقطاع على «سناب شات» فحسب، بل امتد ليشمل تطبيقات ومواقع كبرى مثل Roblox وCanva وDuolingo وWordle وZoom وSlack وClash Royale وPokemon Go، في وقت أبلغ فيه المستخدمون أيضا عن مشكلات في مواقع بنوك عالمية مثل هاليفاكس ولويدز وبنك اسكتلندا.

وأثار التزامن في تعطل هذا العدد الكبير من الخدمات الرقمية تساؤلات حول السبب الحقيقي وراء الانقطاع المفاجئ.

رد سناب شات



وفي أول تعليق رسمي على الحادث، أكد متحدث باسم شركة سناب شات أن الفريق الفني على دراية بالمشكلة، موضحا في بيان قصير: "ندرك أن بعض المستخدمين يواجهون مشكلات في استخدام التطبيق حاليًا، ونقوم بالتحقيق في الأمر لحله في أسرع وقت ممكن.

ولم تكشف الشركة عن تفاصيل إضافية، إلا أن مؤشرات الخلل أشارت إلى أن المشكلة لا تتعلق بخوادم "سناب شات" وحدها، بل بخدمة أوسع نطاقا تؤثر على البنية التحتية الرقمية.

أمازون توضح سبب الخلل



وكشفت تقارير تقنية لاحقة أن السبب وراء العطل الجماعي يعود إلى خلل في خدمات Amazon Web Services (AWS)، وهي المنصة السحابية التي تعتمد عليها مئات المواقع والتطبيقات حول العالم لتشغيل خدماتها الإلكترونية.

وقالت الشركة عبر صفحة حالة الخدمة الرسمية إنها لاحظت: "زيادة في معدلات الأخطاء وزمن الاستجابة للعديد من خدمات AWS في منطقة شرق الولايات المتحدة (US-EAST-1)".

وأضافت أن مهندسيها "يعملون على الفور وبشكل نشط لمعالجة المشكلة وفهم السبب الجذري لها بشكل كامل"، مؤكدة أنها تتابع الموقف وتعمل على إعادة الخدمات إلى طبيعتها تدريجيا.

رصد الأعطال وتصاعد الشكاوى



وبحسب موقع DownDetector، سجلت المنصة آلاف التقارير خلال دقائق قليلة فقط من بدء الانقطاع، شملت مزيجا من التطبيقات الاجتماعية والألعاب الإلكترونية والخدمات البنكية ومنصات العمل السحابي.



وأشار الموقع إلى أن الاضطراب الواسع النطاق يؤكد مدى الاعتماد الكبير على خدمات "أمازون" السحابية في تشغيل بنية الإنترنت العالمية، وهو ما يجعل أي خلل فيها يؤثر على عدد ضخم من المستخدمين في وقت واحد.

انقطاع واسع



وشملت قائمة المواقع المتأثرة كلًّا من فورتنايت وروبلكس وكانفا ودولينجو وبوكيمون جو وشبكة بلاي ستيشن وحتى بعض الخدمات الحكومية في بريطانيا، وفق ما وثّقته تقارير من مستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.