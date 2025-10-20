عطل يضرب سناب شات ومواقع كبرى بسبب خلل في خدمات أمازون

اشتكى عدد من مستخدمي تطبيقات شهيرة بينها «سناب شات - وروبلوكس- وكانافا - فورتنايت- وأمازون أليكسا»، صباح اليوم الإثنين، من مشاكل تقنية مفاجئة وانقطاع للخدمة، بحسب ما رصده موقع DownDetector المتخصص في متابعة أعطال الخدمات الرقمية.

بداية الانقطاع

بدأت بلاغات المستخدمين في الظهور على موقع DownDetector حوالي الساعة 7:45 صباحا، وأفاد معظمهم بوجود مشكلات في التطبيق والموقع الإلكتروني، إلى جانب صعوبة في الاتصال بالخادم (Server)، ما أدى إلى توقف جزئي أو كلي للخدمة لدى كثيرين.

انقطاع واسع يشمل مواقع أخرى



تزامن العطل مع مشكلات مشابهة طالت مواقع وتطبيقات شهيرة مثل Roblox وCanva وDuolingo وWordle وغيرها، ما أثار تساؤلات المستخدمين حول سبب تعطل عدد كبير من الخدمات الرقمية في وقت واحد.

ردود فعل المستخدمين على المنصات الاجتماعية

لجأ عدد من المستخدمين إلى منصة X (تويتر سابقًا) للتعبير عن استيائهم من توقف الخدمات.

وكتب أحدهم: «سناب شات معطل... لقد اختفى جميع أصدقائي! آمل أن يكون الأمر مؤقتا»، بينما قال آخر: «تطبيق سناب شات لا يعمل رغم أن الإنترنت لدي مستقر، لا أستطيع تحميل القصص أو مشاهدة الخريطة».

أما ثالث فاشتكى مازحا: «على وشك خسارة سلسلة من 882 يوما بسبب توقف التطبيق، لا أريد أن أدفع للحفاظ عليها!».

بيان "سناب شات" ورد الشركة



وفي أول تعليق رسمي، قال متحدث باسم شركة Snapchat: «ندرك أن بعض المستخدمين يواجهون مشكلات في استخدام التطبيق حاليًا، ونقوم بالتحقيق في الأمر لحله في أسرع وقت».

خلل في خدمات "أمازون" وراء العطل

وأشارت تقارير تقنية إلى أن الخلل مرتبط بخدمة Amazon Web Services (AWS)، التي تشكل البنية التحتية الأساسية لعدد كبير من المواقع والتطبيقات حول العالم.

وأكدت "أمازون" عبر صفحة حالة الخدمة الخاصة بها أنها رصدت زيادة في معدلات الأخطاء وتأخيرات في عدة خدمات تابعة لها، موضحة أن مهندسيها "يعملون بنشاط على معالجة المشكلة وفهم أسبابها الجذرية".

ما هو موقع DownDetector؟



يعد DownDetector منصة إلكترونية تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن الأعطال التي تواجههم في الخدمات الرقمية المختلفة مثل X وInstagram وFacebook وغيرها.

ويقوم الموقع بتجميع البلاغات وتحليلها في الوقت الفعلي، ليُعلن عن الانقطاع عندما تتجاوز التقارير العدد الطبيعي المعتاد في نفس التوقيت من اليوم.

كما يستعين DownDetector بمؤشرات من وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر ويب أخرى للتحقق من صحة البلاغات.

قائمة بالخدمات المتأثرة

بحسب بيانات الموقع، شملت قائمة المنصات المتضررة عددا كبيرا من الخدمات، أبرزها: سناب شات، روبلوكس، فورتنايت، كانفا، كلاش رويال، دولينجو، كوين بيس، بوكيمون جو، شبكة بلاي ستيشن، وأمازون أليكسا، بالإضافة إلى موقع هيئة الضرائب البريطانية HMRC الذي أظهر رسالة خطأ أثناء التجربة.