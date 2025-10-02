سناب شات يبدأ فرض رسوم على الصور المحفوظة للمستخدمين.. تفاصيل

أعلن تطبيق "سناب شات" عن بدء تطبيق سياسة جديدة تقضي بفرض رسوم على المستخدمين الذين تتجاوز مساحة تخزين صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم خمسة جيجابايت، وذلك عبر خاصية "الذكريات" التي أطلقها التطبيق عام 2016.

وأثارت السياسة الجديدة موجة غضب وانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بين المستخدمين الذين يحتفظون بأرشيف ضخم من المنشورات القديمة.

ووفقا لتصريحات الشركة الأم "سناب" فإن عملية فرض الرسوم ستتم بشكل تدريجي عالميا، لكنها امتنعت عن الكشف عن الأسعار في المملكة المتحدة.

وأضافت الشركة لموقع "TechCrunch" أن خطة التخزين الأولية بسعة 100 جيجابايت ستبلغ 1.99 دولار أمريكي شهريا، بينما يحصل مشتركو "Snapchat+" على 250 غيغابايت ضمن اشتراكهم الشهري البالغ 3.99 دولار.

وستمنح الميزة الجديدة المستخدمين الذين تجاوزوا السعة المجانية فترة تخزين مؤقتة مدتها 12 شهرا، مع إمكانية تنزيل المحتوى على أجهزتهم، موضحة أن الغالبية العظمى من مستخدمي التطبيق لن يتأثروا، لأن بياناتهم المخزنة تقل عن 5 جيجابايت.

وأشارت شركة "سناب" في مدونتها الرسمية إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى "مواصلة الاستثمار في تحسين خاصية الذكريات لمجتمع المستخدمين"، مؤكدة أن أكثر من تريليون ذكرى تم حفظها عبر المنصة منذ إطلاق الخدمة.