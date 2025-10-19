كل ما تريد معرفته عن مواصفات شاومي 17 برو ماكس

في خطوة غير متوقعة، تخطت شركة شاومي الرقم 16 في سلسلة هواتفها الرائدة وقفزت مباشرة إلى "Xiaomi 17"، في إشارة واضحة لرغبتها في منافسة سلسلة "iPhone 17" من آبل.

وتأتي الهواتف الجديدة بشاشة OLED ثانوية بجوار الكاميرات الخلفية، بمقاس 2.9 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، وهو نفس معدل الشاشة الرئيسية، مع سطوع يصل إلى 3500 شمعة في كلتا الشاشتين.

إطلاق محدود في الصين فقط

حتى الآن، يتوفر الهاتف حصريا في الأسواق الصينية، إذ لم تعلن شاومي بعد عن نيتها طرحه عالميا.

وفي حال تم إطلاقه في أسواق أخرى، من المرجح أن تختلف بعض المواصفات أو المزايا قليلًا وفقًا لاحتياجات كل سوق.

تصميم

يأتي " Xiaomi 17 Pro Max" بجسم من الزجاج المقوى (Dragon Crystal Glass 3) وإطار من الألومنيوم، مع مقاومة عالية للغبار والماء بمعيار IP68.

يضم الهاتف شاشة LTPO AMOLED مقاس 6.9 بوصة بدقة عالية ودعم HDR10+ وDolby Vision، إلى جانب الشاشة الثانوية الخلفية بنفس التقنية.

ويأتي " Xiaomi 17 Pro Max" بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الجديد من كوالكوم، الذي يقدم أداء أسرع وكفاءة طاقة أعلى.

ويأتي الهاتف بسعات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت وذاكرة RAM حتى 16 جيجابايت، ما يجعله من أقوى الأجهزة في فئته.

كاميرات Xiaomi 17 Pro Max

تضم الكاميرا الرئيسية مستشعر Light Fusion 950L الأكبر حجما، وعدسة تقريب بصري بدقة 50 ميجابكسل محسنة التصميم، بينما تم تطوير العدسة فائقة الاتساع لتدعم التركيز التلقائي، بينما تأتي كاميرا السيلفي 32 ميجابكسل إلى 50 ميجابكسل.

بطارية Xiaomi 17 Pro Max

يأتي الهاتف ببطارية بسعة 7500 مللي أمبير/ساعة، بينما يدعم الهاتف شحنا سلكيا بقوة 100 واط ولاسلكيا حتى 50 واط، بالإضافة إلى شحن عكسي بقدرة 22.5 واط.