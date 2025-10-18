في خطوة تهدف إلى مكافحة مشكلة تزايد الرسائل غير المرغوب فيها، أعلن تطبيق المراسلة "واتساب"، المملوك لشركة "ميتا"، عن بدء اختبار حد أقصى شهري لعدد الرسائل التي يمكن للمستخدمين إرسالها إلى جهات اتصال لم تستجب لهم.

وتأتي هذه المبادرة في ظل التطور الذي شهده التطبيق، فبعد أن كان مخصصا للتواصل الشخصي البسيط، أصبح حاليا يضم المجموعات، والمجتمعات، والرسائل التجارية، مما أدى إلى تلقي المستخدمين لكم هائل من الرسائل.

ووفقا لتقرير صادر عن موقع "TechCrunch" ستشمل هذه القيود الجديدة جميع الرسائل التي يرسلها الأفراد والشركات للآخرين ما لم يتلقوا ردا منهم.

وعلى سبيل المثال، إذا أرسل شخص ثلاث رسائل إلى جهة اتصال جديدة ولم يرد الطرف الآخر، فسيتم احتساب هذه الرسائل ضمن الحد الشهري المسموح به.

لم يعلن "واتساب" رسميا عن قيمة هذا الحد الأقصى، إذ يشير التقرير إلى أن الشركة ستجري اختبارات على حدود مختلفة خلال هذه الفترة.

ومع اقتراب أي فرد أو شركة من الوصول إلى الحد المسموح به، سيعرض التطبيق تحذيرا منبثقا يوضح العدد لتفادي حظرهم من إرسال المزيد من الرسائل.

وأكدت "ميتا" في تصريح لـ "تك كرانش" أن الاختبار سيُطبق في عدة دول خلال الأسابيع القادمة. مشيرة إلى أن المستخدمين العاديين لن يصلوا عادة إلى الحد الأقصى، وبالتالي لن تتأثر تجربة المراسلة لديهم.

وبدلا من ذلك، صممت أدوات التحكم هذه لتكون فعالة ضد الأفراد والكيانات التي تعتمد على إرسال رسائل مزعجة وغير مرغوب فيها بكميات كبيرة.