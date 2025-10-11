أعلن آدم موسيري، رئيس إنستجرام، عن اختبار شريط قوائم جديد في التطبيق، يمنح بعض المستخدمين ترتيبا مختلفا لعلامات التبويب، بهدف تحسين تجربة الاستخدام والتركيز على أبرز ميزات التطبيق.

تصميم جديد يركز على ريلز والرسائل المباشرة

يتضمن شريط القوائم الجديد في الجزء السفلي من واجهة التطبيق تصميما محدثا لعلامة تبويب مقاطع الفيديو القصيرة "ريلز"، بالإضافة إلى علامة تبويب جديدة مخصصة للرسائل المباشرة، وهما من أكثر ميزات التطبيق شعبية.

وبالمشاركة في الاختبار، سيتم استبدال علامات التبويب الحالية للخلاصة، البحث، إنشاء منشور جديد، ريلز، وصفحة الملف الشخصي بتصميم جديد يغير ترتيب علامات التبويب ويضع "ريلز" أولا، مع استبدال تبويب إنشاء المنشور بالرسائل المباشرة.

تجربة اختيارية للمستخدمين

أوضح موسيري أن التصميم الجديد اختياري في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن "هذا النوع من التغييرات قد يستغرق وقتا للتعود عليه"، ما يتيح للمستخدمين التجربة دون إجبار.

وتشير الإعلانات الأخيرة إلى أن شركة ميتا، مالكة إنستغرام، كانت تخطط لهذه التغييرات منذ فترة طويلة، مع التركيز على مقاطع الفيديو القصيرة والرسائل المباشرة باعتبارهما محركي نمو التطبيق في السنوات الأخيرة، بحسب تقرير لموقع "Engadget".

واختبرت ميتا إعادة تصميم مشابهة مع المستخدمين في الهند في أوائل أكتوبر، حيث كانت "ريلز" هي العلامة الأولى في شريط القوائم، تليها الرسائل المباشرة.

يشير هذا التغيير إلى استمرار تحول إنستغرام من كونه منصة لمشاركة الصور إلى التركيز على الفيديو القصير والرسائل، في خطوة لمواكبة الاتجاهات الأوسع في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا مع إصدار التطبيق لأجهزة آيباد الذي سيعتمد بشكل افتراضي على ريلز.